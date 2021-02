Sport e Coronavirus: dal fitness alla corsa, ecco come si tengono in forma gli italiani

La pandemia di Covid-19 ha cambiato completamente le nostre abitudini in merito all’attività sportiva, complici le restrizioni sociali e la chiusura di molti centri per gli allenamenti. Nel 2020 la maggior parte degli italiani ha praticato sport in casa, un fenomeno che secondo Federconsumatori ha portato a un forte rincaro dei prezzi, con alcuni accessori per il fitness che sono arrivati a costare fino al 72% in più nel periodo del lockdown.

In base ai rilevamenti dell’Istat, in Italia per tenersi in forma i più giovani preferiscono il nuoto e il calcio, mentre gli adulti scelgono il fitness, la ginnastica e la cultura fisica. In particolare, oltre il 64% delle persone fa attività fisica, di cui il 25,7% in modo continuativo e il 38% in maniera saltuaria o sporadica, ad ogni modo dedicando del tempo libero allo sport.

Ovviamente le limitazioni introdotte con il coronavirus hanno favorito l’attività sportiva individuale all’aria aperta, soprattutto la corsa, la bicicletta e le camminate veloci. L’incremento dell’esercizio fisico praticato da soli ha trainato la vendita di smartwatch, con una crescita di oltre il 35% degli acquisti di dispositivi indossabili secondo gli analisti di LCD, con un mercato che su scala globale ha raggiunto i 125 milioni di device nel 2020.

Il mercato degli orologi per il fitness nel 2020

Nel mondo l’emergenza sanitaria ha favorito il boom degli wearable, apparecchi indossabili come gli orologi per il fitness e lo sport. Dalle rilevazioni della società di analisi e ricerca Counterpoint pubblicate dall’Ansa, il settore è dominato da Apple con il 28% dei dispositivi venduti e la metà dei ricavi complessivi dell’intero comparto, Huawei con una quota del 15% e Samsung con quasi il 10%.

Dietro questi giganti hi-tech si posizionano brand di nicchia molto apprezzati da amatori e professionisti, tra cui Imoo, Fitbit, Amazfit, Garmin e Fossil. Uno degli smartwatch sportivi più gettonati in Italia è proprio il Garmin Vivosmart 4, il quale come indicato da questa recensione del portale specializzato OrologioFitness.net può essere utilizzato con l’app Garmin Connect, un’applicazione per smartphone tra le più popolari nel mondo del wellness.

Questa app, compatibile con Android e iPhone, permette di monitorare e analizzare l’attività sportiva in modo accurato, raccogliendo tutte le informazioni durante le sessioni di allenamento attraverso i sensori degli indossabili Garmin. In questo modo si possono ottenere indicazioni sulla frequenza cardiaca, la qualità del sonno, il numero di passi realizzati, la distanza percorsa, il livello di stress e perfino il grado di idratazione del corpo.

Inoltre si possono visualizzare anche metriche avanzate per gli sportivi più esigenti, come la soglia di potenza e i tempi di recupero, oppure tracciare l’attività fisica in maniera approfondita, con programmi dedicati per ogni disciplina per tenere sotto controllo le performance. Con l’opzione Garmin Coach è anche possibile usufruire di piani di allenamento personalizzati, stabilendo obiettivi su misura per un supporto importante nella preparazione fisica individuale.

Perché gli smartwatch piacciono così tanto

Il boom degli smartwatch nel 2020 non è un caso isolato, ma la naturale conseguenza di una serie di fattori. Innanzitutto la pandemia di coronavirus ha spinto molto persone ad allenarsi da sole, perdendo la compagnia di amici e colleghi durante gli allenamenti. Questo aspetto ha portato molti appassionati di sport ad utilizzare i wearable, strumenti utili per monitorare i parametri fisici e analizzare le prestazioni per avere un riscontro dopo l’allenamento.

Inoltre gli sportwatch consentono di condividere le informazioni con le altre persone, una funzionalità interessante per restare in contatto da remoto nonostante le restrizioni sociali, con la possibilità di rimanere aggiornati sui progressi degli altri atleti amatoriali o professionisti, oppure di organizzare delle vere e proprie sfide a distanza. Naturalmente gli indossabili costituiscono anche la moda del momento, una caratteristica che ha contribuito alla crescita esponenziale del mercato degli orologi smart.

Allo stesso tempo permettono di risparmiare acquistando un unico dispositivo, un apparecchio capace di fornire le funzioni tipiche di un orologio tradizionale abbinate a una serie di servizi specifici per l’esercizio fisico. Il Covid ha anche promosso una maggiore consapevolezza in merito all’importanza del benessere psicofisico, senza contare la voglia di praticare sport a causa dell’incremento della vita sedentaria.

Come scegliere un orologio per il fitness

Prima di acquistare un activity tracker è importate valutare alcuni aspetti cruciali, per capire quale modello scegliere in base alle proprie esigenze sportive. Alcuni device infatti sono più indicati per chi pratica sport a livello amatoriale, allenandosi appena per mantenersi in forma e rimanere con un corretto pesoforma, altri invece sono adatti ad un pubblico più esigente, con funzionalità specifiche per gli atleti più avanzati e i professionisti.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche bisogna controllare la qualità del display, la protezione del dispositivo dall’acqua e dalle polveri, l’autonomia della batteria e le prestazioni hardware. Per ottimizzare le performance dell’indossabile è necessario collegarlo allo smartphone tramite apposite app, quindi è fondamentale accertare la compatibilità dell’orologio smart con il proprio telefono e le funzioni per il fitness proposte attraverso l’applicazione mobile.

Dopodiché è indispensabile controllare le funzionalità per lo sport, come il contassi, il conteggio della calorie bruciate, il cardiofrequenzimetro e la misurazione della distanza percorsa, rilevazioni più accurate quando l’apparecchio dispone del GPS integrato. Naturalmente non devono mancare sensori affidabili per il monitoraggio della salute, comprese opzioni per il rilevamento delle prestazioni sportive e gli allenamenti personalizzati.