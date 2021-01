Covid-19. In Basilicata calano i ricoverati, 42 nuovi positivi e 56 guarigioni nell’ultimo giorno. Un decesso

669 i tamponi molecolari processati nell’ultimo giorno in Basilicata, di questi 42 hanno dato esito di positività e riguardano lucani. Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 26. Ecco il dettaglio.

IERI 83 RICOVERATI, OGGI 76 – Al “San Carlo” di Potenza 29 nelle malattie infettive, 26 in pneumologia, 8 in medicina d’urgenza e 2 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 5 nelle malattie infettive e 6 in pneumologia. Nessuno in terapia intenstiva;

UNA PERSONA E’ DECEDUTA nell’ultimo giorno, di Matera;

42 I LUCANI POSITIVI NELL’ULTIMO GIORNO – 2 Avigliano, 1 Baragiano, 1 Bella, 3 Bernalda, 5 Lauria, 1 Lavello, 1 Maratea, 7 Matera, 4 Melfi,, 2 Montescaglioso, 1 Pignola, 2 Policoro, 6 Potenza (n. 1 domiciliato a Roma), 1 Rotondella, 2 Scanzano Jonico, 3 Venosa;

I GUARITI SONO 56, 55 I RESIDENTI IN BASILICATA – 1 Avigliano, 5 Banzi, 1 Filiano (domiciliato a Rionero in Vulture), 3 Grumento Nova, 9 Lavello, 3 Maratea, 1 Missanello (domiciliato a Sant’Arcangelo), 1 Montemilone, 1 Paterno, 3 Pescopagano, 2 Pisticci, 2 Policoro, 2 Potenza, 7 Rapolla, 1 Rionero in Vulture, 4 Ruoti, 2 Sarconi, 1 Scanzano Jonico, 1 Spinoso (domiciliato a Marsico Nuovo), 5 Venosa. Guariti non residenti ma domiciliati in Basilicata: 1 lombardo domiciliato a Lauria;

Gli attuali casi di positività tra i lucani sono 6.719, di cui 6.643 in isolamento domiciliare. I deceduti sono 310, i guariti sono 5.669.

Claudio Buono