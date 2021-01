Servizio Civile Universale: due i progetti Pro Loco Unpli Basilicata, 96 i posti disponibili presso le 45 sedi Pro Loco lucane accreditate

Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco Unpli Basilicata: «Il Servizio Civile Universale è una grande opportunità per tanti giovani lucani che desiderano dare il loro contributo per promuovere la nostra terra impegnandosi in progetti sociali, culturali, civici ed educativi»

Il 21 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale il bando per la selezione di n. 46.891 operatori volontari da impiegare in 2.814 progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero, nell’ambito dei quali l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia Aps ha avuto assegnati in totale 1.726 operatori volontari nel programma generale di intervento “Le Pro Loco per la promozione del patrimonio culturale e la valorizzazione sostenibile dei territori”. Sono due in particolare i progetti promossi dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata: “Valorizziamo il patrimonio storico culturale lucano” e “Alla scoperta di castelli, palazzi e dimore storiche di Basilicata” con 96 posti disponibili complessivi in 45 sedi di attuazione.

«Il Servizio Civile Universale – afferma il presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa – è una grande opportunità per tanti giovani lucani che desiderano dare il loro contributo per promuovere la nostra terra impegnandosi in progetti sociali, culturali, civici ed educativi. Sono due i progetti che vedono impegnate le Pro Loco di Basilicata dedicati nel settore patrimonio, storico, artistico e culturale con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza nelle comunità specialmente tra le nuove generazioni delle enormi potenzialità turistiche di cui è ricco il territorio con azioni di tutela e valorizzazione che vedranno protagonisti proprio i giovani Operatori Volontari selezionati. Il Servizio Civile Universale è una grande opportunità di crescita personale, invitiamo sempre tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni compiuti in possesso di un diploma di scuola media superiore a fare questa esperienza di vita interessante per sé stessi e per le comunità lucane coinvolte».

La scadenza delle domande, da fare on line con lo Spid tramite la piattaforma www.domandaonline.serviziocivile.it è prevista per il giorno 15 febbraio 2021, il bando con i progetti scaricabili, è visionabile sul sito del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata Aps al link www.prolocobasilicata.it