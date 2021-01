Covid-19 in Basilicata. 56 nuovi casi, 4 decessi e 22 guarigioni

694 tamponi processati, 56 lucani positivi e 22 guariti, oltre a 4 deceduti. È questo l’aggiornamento dell’emergenza sanitaria in Basilicata nelle ultime 24 ore. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 85 – A.O.R. San Carlo Potenza: Malattie Infettive n. 33, Pneumologia n. 29, Medicina d’Urgenza n. 09, Terapia Intensiva n. 02. A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera: Malattie Infettive n. 06, Pneumologia n. 06, Terapia Intensiva n. 0;

4 LE PERSONE DECEDUTE, di Avigliano e Venosa. Altre due persone non residenti ma domiciliate in Basilicata;

56 I LUCANI POSITIVI – 1 Acerenza, 1 Brindisi di Montagna, 1 Castelgrande, 6 Corleto Perticara (n. 3 domiciliati a Guardia Perticara), 1 Filiano, 1 Genzano di Lucania, 1 Grottole, 1 Guardia Perticara, 1 Lauria, 1 Lavello, 1 Maratea, 11 Matera, 6 Melfi, 4 Muro Lucano, 7 Potenza, 2 Rionero in Vulture, 2 Ripacandida, 1 Sant’Arcangelo, 1 Tramutola, 2 Trecchina, 1 Trivigno, 3 Venosa;

22 I GUARITI – 1 Avigliano, 1 Bernalda, 1 Francavilla in Sinni, 1 Ginestra, 1 Gorgoglione, 3 Lauria, 3 Lavello, 1 Melfi, 4 Oppido Lucano, 1 Palazzo San Gervasio, 1 Roccanova, 1 Ruoti, 2 Sarconi, 1 Satriano di Lucania;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 6.743, di cui 6.658 in isolamento domiciliare. 309 i deceduti con e per Covid, 5.531 i guariti.

Claudio Buono