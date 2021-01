Covid-19 in Basilicata. 48 nuovi casi tra i lucani, 71 guariti e 3 decessi nelle ultime 24 ore

559 tamponi processati, 48 positivi tra i lucani e 71 guariti. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Da registrare purtroppo altri tre decessi. I ricoverati sono in calo di qualche unità. I tamponi antigenici sono 1.480. Ecco i dettagli.

SONO 85 I RICOVERATI – Al “San Carlo” di Potenza 31 nelle malattie infettive, 28 in pneumologia, 11 in medicina d’urgenza e 3 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 5 nelle malattie infettive, 6 in pneumologia e 1 in terapia intensiva;

TRE LE PERSONE DECEDUTE nelle ultime 24 ore, di Potenza, Sant’Angelo Le Fratte e Vietri di Potenza;

48 I POSITIVI TRA I LUCANI – 3 Acerenza, 1 Avigliano, 1 Balvano, 2 Brienza, 1 Cancellara (domiciliato a Brienza), 1 Forenza, 3 Lauria, 4 Lavello, 2 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Brienza), 1 Matera, 2 Melfi, 1 Montalbano Jonico, 1 Palazzo San Gervasio, 1 Paterno (domiciliato a Brienza), 1 Pescopagano (domiciliato ad Acerenza), 1 Pietragalla, 2 Policoro, 5 Potenza, 1 Rapolla, 1 Roccanova, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 2 Satriano di Lucania, 1 Scanzano Jonico, 2 Tito, 1 Tramutola, 3 Venosa, 3 Viggiano (n. 1 domiciliato a Potenza);

I GUARITI SONO 71 – 4 Brienza, 3 Corleto Perticara, 6 Genzano di Lucania, 1 Irsina, 1 Lauria, 19 Lavello, 8 Matera, 1 Montemilone (domiciliato a Stigliano), 4 Palazzo San Gervasio, 1 Ripacandida, 5 Sant’Angelo Le Fratte, 1 Sant’Arcangelo (domiciliato a Corleto Perticara), 1 Spinoso, 1 Stigliano, 13 Venosa. Guariti anche due non residenti, ma domiciliati a Corleto Perticara;

Gli attuali casi di positività tra i lucani sono 6.685, di cui 6.600 in isolamento domiciliare. 303 i decessi per e con Covid-19, 5.471 i guariti.

Claudio Buono