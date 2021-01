“Le Fiabe della nostra infanzia”, al via il novo progetto di Valeria Freiberg. Sulla scena virtuale anche due musicisti lucani

Grande adesione si registra da parte dei ragazzi di Potenza. Sulla scena virtuale anche due musicisti lucani. Da gennaio a marzo due appuntamenti mensili in diretta streaming tra teatro, musica e letteratura

Le Fiabe della Nostra Infanzia è il nuovo progetto teatrale ideato da Valeria Freiberg e dedicato ai ragazzi e ai bambini che in questi tempi segnati dall’emergenza sanitaria hanno bisogno di condividere esperienze con i propri coetanei. Grande accoglienza è stata registrata a Potenza, dove sono già arrivate molte adesioni di scuole e istituti della città. D’altronde il sodalizio con la città era stato già evidente negli anni scorsi con l’iniziativa del comune Autunno Letterario a cui aveva partecipato attivamente anche l’Associazione Ariadne, diretta dalla stessa Freiberg. Sulla scena virtuale anche due giovani musicisti di Potenza, Camilla Mirtoni (chitarra elettrica) e Tommaso Castronuovo (chitarra acustica). A volte le chiusure e le restrizioni ci regalano delle opportunità: ed è proprio questo lo spirito del progetto far capire ai bambini come il teatro sappia unire le persone, nonostante tutto.

Le Fiabe Della Nostra Infanzia prevede da gennaio a marzo due appuntamenti mensili tra teatro, musica, letteratura e gioco, allestiti in diretta streaming sulla piattaforma virtuale Zoom. In scena gli attori ed i musicisti della Compagnia Teatro A / Associazione Ariadne diretti dalla stessa regista Freiberg. Sottolinea l’ideatrice: “In questi mesi abbiamo avuto modo di constatare che per i ragazzi la relazione umana è sostanziale al processo di apprendimento, non è un elemento marginale. Le tecnologie oggi sono uno strumento prezioso; ci permettono di realizzare anche a distanza le condizioni per condividere le esperienze, per creare dei ponti emotivi, introducendo all’esperienzialità della ricerca, della scoperta, dell’esplorazione. La scienza ci dice che le persone (tanto più i bambini) imparano proprio facendo esperienza”.

Si parte il 30 gennaio con la lettura drammatizzata tratta da Il Diario di Anne Frank, L’alloggio segreto, così da commemorare anche il giorno della memoria con un evento adatto a tutte le famiglie. Si propone ai ragazzi qualche capitolo della celebre opera scritta dalla ragazzina ebrea tedesca che visse in clandestinità, costretta a restare nascosta per più di due anni. Una riflessione sull’isolamento che sono costretti a vivere anche oggi i ragazzi. Domenica 31 gennaio è allestito lo spettacolo Il viaggio meraviglioso di Nils, tratto dal testo di Selma Lagerlöf, una fiaba per i bambini che racconta il trionfo del bene sul male. Un inno alla forza di spirito, al coraggio e alla comprensione del prossimo.

E ancora domenica 14 febbraio in programma Le nuove avventure dei musicisti di Brema tratto dalla favola dei fratelli Grimm. Protagonisti un asino, un cane, un gatto e un gallo che si ribellano ai propri padroni, ritrovando la libertà e organizzandosi in una banda musicale. il weekend successivo, sabato 27, è la volta di Homo Salinger lettura drammatizzata di Un giorno ideale per i pescibanana, uno dei nove racconti del noto scrittore J.D.Salinger. Domenica 28 è in scena Alice digitale tratta dalla famigerata fiaba di Carroll. Una performance online che è un vero e proprio viaggio nel mondo della fantasia. Inoltre in programma domenica 14 marzo C’era una volta Karlsson dal testo di Astrid Lindgren, storia di un bimbo speciale, che spicca il volo con la sua elica dietro la schiena. Ultimo evento in calendario domenica 21 marzo L’isola del tesoro dall’opera di R. L. Stevenson. Si vivono insieme al protagonista Jim avventure straordinarie in compagnia dei pirati Bill Bones e Can-Nero. Si visiterà virtualmente Bristol del diciottesimo secolo, ma anche La Tana di Kitt e L’Isola dello Scheletro. Sarà un lungo viaggio nei mari del Sud.

Ogni evento si terrà su zoom alle ore 17. Necessaria la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo ateatro.assariadne@gmail.com. Al momento della prenotazione e dell’avvenuto pagamento del biglietto sarà inviato un link a cui collegarsi. Costo: 2,50€ a persona

INFO su www.compagniateatroa.it. Il link del conto PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/CompagniaTeatroA