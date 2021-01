COVID-19 IN BASILICATA, L’AGGIORNAMENTO. 76 nuovi casi, 45 guariti e 3 decessi

963 i tamponi processati ieri, ancora pochi e ben lontani dai 3mila promessi da qualche politico. Tra i tamponi, sono 76 quelli risultati positivi nelle ultime 24 ore e che riguardano i lucani. 45 il numero delle persone guarite nell’ultimo giorno, mentre purtroppo aumenta il numero delle persone decedute: 3 nelle ultime 24 ore. Ecco il dettaglio.

TRE LE PERSONE DECEDUTE nell’ultimo giorno. In 95enne di Potenza, una 86enne di Muro Lucano e un 87enne di Rapone;

I RICOVERATI SONO 84, COME IERI – Al ‘San Carlo’ di Potenza nelle malattie infettive 32, 28 in pneumologia, 6 in medicina d’urgenza e 4 in terapia intensiva. Al ‘Madonna delle Grazie’ di Matera nelle 6 malattie infettive, 8 pneumologia e nessuno in terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO TRA I LUCANI – 3 Acerenza, 1 Baragiano, 2 Bella, 1 Brienza, 3 Castelluccio Inferiore, 1 Genzano di Lucania, 12 Grumento Nova, 4 Lagonegro, 5 Lavello, 5 Marsicovetere, 1 Matera, 4 Melfi, 1 Oppido Lucano, 1 Pescopagano, 1 Pietragalla, 1 Pisticci, 3 Pomarico, 3 Potenza (n. 1 domiciliato ad Avigliano), 1 Rionero in Vulture, 1 Ruoti, 1 Salandra (domiciliato a Matera), 1 San Martino d’Agri (domiciliato a Viggiano), 7 Sarconi, 3 Satriano di Lucania, 1 Spinoso, 3 Vaglio Basilicata, 6 Vietri di Potenza;

I GUARITI SONO 45 – 2 Atella, 12 Avigliano, 3 Brienza, 5 Latronico, 9 Lauria, 3 Maschito, 1 Matera, 2 Melfi, 1 Montalbano Jonico, 1 Montemilone, 1 Montescaglioso, 2 Palazzo san Gervasio, 1 Potenza, 1 Trecchina (domiciliato a Lauria), 1 Vaglio Basilicata (domiciliato a Lauria);

Attualmente sono 6.614 positivi al Covid-19. Di questi, 6.530 in isolamento domiciliare. i decessi dall’inizio della pandemia 282, per e con Covid-19, i guariti totali sono 5.098.

Claudio Buono