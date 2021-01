Meglio ridurre l’assunzione di dolci da parte dei più giovani

I bambini hanno una dieta ricca di zuccheri raffinati che interferisce negativamente col metabolismo, per questo è meglio puntare su regali più salutari

Si può pensare a un’Epifania senza dolci e cioccolatini nella calza? O a una Pasqua senza esagerare con il cioccolato? Per quanto sembri una ingiustizia crudele, privare i bambini degli eccessi legati allo zucchero, in realtà è un regalo ancora più prezioso.

Le tradizioni vanno lette sempre all’interno del contesto in cui sono nate o si sono affermate. Il costume di regalare dolciumi durante le festività era una rottura con la regola quotidiana in cui i cibi zuccherati erano quasi del tutto assenti.

Oggi invece, gli zuccheri, specie quelli raffinati, rappresentano l’elemento centrale delle nostre diete. Spesso sono aggiunti come additivi per migliorare il sapore di alimenti conservati che altrimenti risulterebbero insipidi. Lo zucchero si trova un po’ ovunque, non solo nei dolci veri e propri. Con uno sguardo attento, si può scovare anche in alimenti in apparenza sani come le barrette di cereali o la granola confezionata. Ma si trova anche in alimenti insospettabili come gli insaccati e i condimenti come le salse pronte.

Gli effetti dell’eccesso di zuccheri raffinati

La Sindrome metabolica rappresenta una delle prime conseguenze dell’abuso di zuccheri nella dieta quotidiana. Sempre più diffusa e in tutta evidenza legata allo stile di vita tipico dell’Occidente, questa patologia indica un insieme di fattori che insieme concorrono all’insorgenza di altri disturbi altrettanto gravi e dannosi. La prima conseguenza di questo disequilibrio è la maggiore esposizione a rischio cardiovascolare, malattie a carico del fegato, e la maggiore insorgenza del diabete.

Il sovrappeso, la pressione alta, trigliceridi e colesterolo HDL sopra i valori nella norma e un tasso di glicemia a digiuno più alto di 110mg/dl sono sintomi chiari di un disequilibrio grave. L’alimentazione gioca un ruolo essenziale nel corretto funzionamento del metabolismo e l’aumento dell’obesità infantile rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare. Si stima, infatti, che l’età media in cui la Sindrome metabolica si presenterà nella popolazione si abbasserà in maniera significativa rispetto all’attuale di 50 anni.

Dove si trova lo zucchero

L’alimentazione ricca di proteine e grassi animali, la forte incidenza di alimenti di produzione industriale per questo ricchi di conservanti e additivi diversi rispetto ai veri e propri nutrienti, e soprattutto l’eccesso di zuccheri raffinati. Ecco i responsabili dell’insorgenza dei disturbi che si manifestano con maggiore frequenza nelle aree più ricche del nostro pianeta.

Se da una parte è facile individuare la presenza di altri ingredienti considerati poco salubri, lo zucchero è uno tra gli additivi più insidiosi e spesso difficili da identificare. Si trova in alimenti insospettabili, compresi gli omogeneizzati per i bebè, negli insaccati e i salumi, i cosiddetti latti vegetali.

Diminuire l’impatto glicemico dei pasti

Di fronte a questa importante mole di alimenti che contengono zucchero, non appare una buona idea regalarne ancora altri nelle varie occasioni di festa. La ragione è evidente, i dolci della calza della Befana o dell’uovo di Pasqua si sommano a quelli che vengono regolarmente consumati durante la giornata.

Anche le giornate dei bambini sono caratterizzate da momenti prolungati di sedentarietà e stasi, per esempio nelle lunghe ore trascorse sui banchi. Sempre di meno liberi di muoversi, correre e arrampicarsi, l’effetto finale è l’impossibilità di smaltire l’eccessivo impatto calorico dei pasti che hanno consumato. Tutto questo si traduce inevitabilmente in sovrappeso e obesità già in tenera età.

Un buon libro

Dopo i regali di Natale, l’ultima festa di questo periodo di eccessi e stravolgimenti delle routine si può optare per un genere diverso. I libri rappresentano la migliore ispirazione per i bambini anche i più reticenti a immergersi tra le pagine illustrate o no.

Una ricca selezione di titoli è disponibile nelle sempre più numerose case editrici che si occupano di letteratura per l’infanzia. Le librerie hanno una sezione sempre più nutrita e ricca di testi dedicati ai più piccoli, suddivisi per età e tipo di interessi. È facile fare la scelta giusta e originale perché articoli di alta qualità sono sempre più disponibili e alla portata di tutti.

Incentivare le passioni dei bambini

I regali dovrebbero essere in grado di stimolarne l’attenzione, favorirne la concentrazione e la dedizione, talenti che si riveleranno utili col passare del tempo. Le scatole Lego rappresentano una soluzione adatta a tutte le età, sono caratterizzati da diverse ambientazioni e set che stimolano l’immaginazione.

In generale, tutte le costruzioni sono molto utili per solleticare l’interesse dei bambini e la capacità di usare le proprie mani per costruire i loro mondi fantastici. La classica pista delle macchinine, come la pista Hot Wheels è una bella idea per ore di divertimento per i bimbi che amano giocare con le macchinine.