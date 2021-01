Tante idee per un cenone indimenticabile

Di certo ci ricorderemo a lungo di questo Natale e saluteremo questo 2020 con particolare enfasi. Per accompagnare al meglio questo commiato, mettiamoci ai fornelli

Oltre al consueto auspicio che il prossimo anno sia pieno di ricchezza e prosperità, di certo al 2021 chiederemo di essere un anno pieno di salute. Per dare ai buoni propositi la giusta spinta possiamo iniziare già dal cenone della vigilia creando un menù bilanciato ma pieno di divertimento.

Dagli antipasti al dessert, possiamo creare un menu da condividere con la nostra famiglia per regalarci un nuovo anno all’insegna del benessere e della cura per noi stessi. Il vantaggio di essere in pochi a celebrare quest’anno ci permetterà di realizzare piatti più elaborati e decorati con sapienza.

Antipasti

Anche se stenta a decollare nel nostro paese, all’estero è di gran moda il Platter. Si tratta di un tagliere di dimensioni generose in cui vengono presentati tanti antipasti diversi. Il bello di questa soluzione è tutto nella presentazione, curata nei particolari e dall’innegabile effetto scenico. Bisognerà dare libero sfogo all’immaginazione e realizzare composizioni fantasiose, con abbinamenti azzardati e soprattutto ricchi di colore.

In un buon platter si combinano elementi diversi, dal dolce al salato. In ottica salutista, si potranno realizzare belle composizioni con verdure croccanti tagliate a bastoncino da immergere in tante salsine diverse. Le migliori? L’humus di legumi e spezie saporite, ne esistono varie combinazioni e basta scegliere quella che più si avvicina ai propri gusti.

Avete già provato la maionese vegan? Uno strappo alla regola salutista, perché contiene molto olio come quella originale, ma al posto delle uova si possono usare verdure come la zucca o la carota.

Il primo piatto

Il colore e l’allegria devono predominare nella tavola del cenone di fine anno. Non avremo nostalgia del tempo che passa per una volta, quindi potremo prepararci all’avvento del nuovo anno con uno spirito leggero.

I colori a tavola si possono portare in tanti modi. Quello più salutista è sfruttando le caratteristiche dei vegetali. Potremo approfittare del fatto di essere rimasti in pochi a sederci tutti insieme a tavola quest’anno. Poco male, perché potremo cimentarci nella realizzazione della pasta fatta in casa.

Una bella idea è colorare l’impasto con estratti di verdure. Barbabietola, zucca, spinaci, cavolo cappuccio, la tavolozza è ricca di tonalità e può stimolare l’immaginazione senza fatica. Proviamo a fare delle lasagne decorate e colorate condite con un capriccioso ragù di lenticchie, immancabili nella notte di San Silvestro. Sul portale https://cucinareoggi.com si possono trovare numerose ispirazioni per condire le lasagne in maniera speciale.

La zuppa

Ci sono tanti modi per gustare le lenticchie e non per forza devono accompagnare il solito zampone. Per cambiare, quest’anno ci si può regalare una piacevole incursione tra i sapori orientali.

Si potrà realizzare un Dhal, zuppa tipica della cucina indiana che si può riproporre con facilità con ingredienti semplici e disponibili anche al supermercato. Basterà aggiungere al classico soffritto di cipolla e aglio, una manciata di curcuma e una spolverata di pepe. La combinazione di queste due spezie offre notevoli benefici al corpo perché il pepe aumenta la biodisponibilità della curcumina, il principio attivo più prezioso della spezia dal colore giallo ocra acceso.

Oppure si potrà optare per il più classico curry, mix di spezie che include tra le altre il pepe e la curcuma. Per rendere più golosa la zuppa si potrà aggiungere della passata di pomodoro che esalta i sapori e li combina alla perfezione. Le lenticchie e il brodo completano la lista di ingredienti per preparare una zuppa indimenticabile da servire con riso cotto per assorbimento con pochissimo sale.

Il dolce

Una vera svolta salutista prevede di abbandonare gradualmente ma in maniera definitiva l’assunzione di zucchero raffinato. Responsabile di gran parte delle disfunzioni che affliggono il metabolismo nella popolazione occidentale, lo zucchero è presente in troppi piatti che portiamo a tavola ogni giorno. Spesso senza accorgercene assumiamo grandi quantità di zuccheri raffinati, presenti come correttori del sapore di tanti prodotti a livello industriale.

Per iniziare bene l’anno, soddisfiamo il nostro palato con un dolce del tutto naturale e compatibile, quello della frutta. Le mele, in particolare se cotte, possono soddisfare il nostro desiderio di terminare il pasto con un dessert.

Per renderle ancora più dolci, quest’anno, condiamole con un trito di datteri e mandorle. Il primo ha un alto potere dolcificante, mentre le seconde rallentano l’assorbimento degli zuccheri nel sangue con un conseguente effetto benefico su tutto l’organismo. Possiamo usare questo composto per condire uno strudel, oppure delle crepe a base di farina di ceci.