AGGIORNAMENTO – Covid-19, in Basilicata 139 nuovi casi e 100 guariti. 3 i decessi nelle ultime 24 ore

Sono 139 i nuovi casi di positività tra i lucani, secondo l’ultimo aggiornamento della Task Force della Regione Basilicata, oltre a 19 casi di non residenti. Nella giornata di ieri sono stati 1.701 i tamponi processati. Bella notizia per quanto riguarda i guariti, ben 100 in 24 ore. Ma si registrano 3 decessi.

I ricoverati in ospedale sono 168, di cui 20 in terapia intensiva. I deceduti a Bella e Marsiconuovo (2).

I NUOVI CASI DI CONTAGIO – 1 Albano di Lucania, 1 Barile, 10 Bella, 1 Bernalda, 3 Calvello, 2 Calvera, 1 Castelluccio Inferiore, 1 Chiaromonte, 4 Ferrandina, 1 Filiano, 1 Forenza, 1 Grassano, 1 Lagonegro, 16 Laurìa, 2 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 7 Marsicovetere, 11 Matera, 4 Melfi, 3 Montemurro, 1 Montescaglioso, 3 Muro Lucano, 2 Nemoli, 1 Oppido Lucano, 4 Paterno, 5 Picerno, 1 Pietragalla, 2 Pignola, 3 Policoro, 18 Potenza, 1 Rapolla, 1 Rionero in Vulture, 2 Ripacandida, 1 Salandra, 1 San Severino Lucano, 1 Sarconi, 3 Scanzano Jonico, 2 Senise, 4 Stigliano, 1 Teana, 1 Tramutola, 1 Trecchina, 2 Tursi, 2 Vaglio di Basilicata, 2 Vietri di Potenza, 1 Viggianello, 1 Viggiano

I positivi totali in Basilicata sono 6.243, di cui in isolamento domiciliare 6.075;

100 i guariti: 1 Accettura, 1 Aliano, 1 Anzi, 1 Avigliano, 1 Brienza, 1 Castelluccio Inferiore, 14 Genzano di Lucania, 5 Latronico, 11 Laurìa, 5 Lavello, 1 Maratea, 4 Marsicovetere, 1 Maschito, 5 Melfi, 3 Moliterno, 7 Montemilone, 1 Nemoli, 3 Paterno, 1 Pisticci, 1 Policoro, 1 Potenza, 2 Rapolla, 8 Rionero in Vulture, 1 Rotonda, 4 Ruoti, 1 Ruvo del Monte, 1 San Fele, 4 Sant’Arcangelo, 2 Spinoso, 2 Tramutola, 1 Venosa, 2 Viggianello. I guariti totali in Basilicata sono 2.056.

Claudio Buono