In Basilicata sono 6 i Comuni che resistono al virus e sono ‘Covid-free’. Contagi in 125 comunità su 131

Il Covid-19 ha raggiunto 125 Comuni lucani su 131. Sono quindi 6 i Comuni ancora “Covid free” e che resistono al virus. Su oltre 8.000 casi registrati in regione dall’inizio dell’emergenza santiaria, tra attuali positivi, guariti e deceduti, nessun caso ha riguardato questi sei centri. Il dato spunta fuori dalle comunicazioni ufficiali della Task Force della Regione Basilicata. Nell’ultima info-grafica diramata, infatti, nelle tre colonne, sono 125 i Comuni riportati, eccetto i sei fermi a ‘zero contagi’.

I 6 COMUNI LUCANO A ‘ZERO CONTAGI’ – Nessuna traccia del virus nei Comuni lucani di Carbone, Cirigliano, Fardella, Guardia Perticara, Rapone e Castelluccio Superiore, tutti nel potentino ad eccezione di Cirigliano, nel materano. Da precisare che a Castelluccio Superiore un caso di positività c’è stato, a settembre, ma ha riguardato un dipendente comunale che però risiede in provincia di Cosenza. Non vogliamo tirare i piedi per portare il virus, sia chiaro. Ma vista l’evolversi della situazione, il virus potrebbe raggiungere a breve ogni luogo. Anzi, l’augurio è di sconfiggerlo presto. Carbone, 562 abitanti, Cirigliano, 345 abitanti, Fardella, 640 abitanti, Guardia Perticara, 558 abitanti (che fa parte del circuito dei ‘Borghi più belli d’Italia’), Rapone, 943 abitanti, e Castelluccio Superiore, 757 abitanti. Quest’ultimo distante solo 600 metri a linea d’aria ed a 3 chilometri di strada da Castelluccio Inferiore, centro toccato da 14 casi totali di contagio. Insomma, sei comunità di 3.805 persone che non hanno ancora vissuto con il Covid-19;

Per quanto riguarda una panoramica dell’emergenza sanitaria in Basilicata, secondo l’ultimo aggiornamento, gli attuali positivi sono 6.166. In totale sono 1.878 le persone guarite e negativizzate in regione dall’inizio dell’emergenza. Mentre gli attuali ricoverati -negli ospedali di Potenza e Matera- sono 179. Numero che si mantiene stabile da diversi giorni, dove non si registra nessun aumento, ma bensì aumentano i guariti: nell’ultimo giorno, ieri, ben 80. Numero che sembra essere sempre in crescita. I ricoverati più gravi sono 24, nei due reparti di terapia intensiva del ‘San Carlo’ e del ‘Madonna delle Grazie’.

Invece, per i tamponi, in Basilicata la media si sta attestando sui 1.500 giornalieri processati, molto lontano dai 3.000 annunciati da un mese e mezzo dalla Regione. Invece, dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 154.957 tamponi, di cui 145.080 risultati negativi. Si attende il bollettino odierno, sperando ancora in un calo di contagio, aumento di guariti e zero decessi. A proposito di quest’ultimi. In Basilicata sono 150 in totale, ed hanno riguardato persone affette da Covid-19 e morte per e con il virus residenti in 59 Comuni lucani.

Claudio Buono