Covid-19 in Basilicata. Leggera diminuzione dei contagi (124) e ben 78 guariti, ma ci sono altri 5 decessi

Sono 124 i nuovi casi di positività che riguardano i lucani, oltre ad altri 18 casi di persone domiciliate in Basilicata e di 11 pugliesi. I tamponi processati ieri sono stati 1.700. Si registra però un aumento dei ricoveri in ospedale, che salgono di 6 unità, 185 rispetto ai 179 di ieri. E si registrano purtroppo ben 5 decessi nelle ultime 24 ore. Sono invece 78 i guariti.

I RICOVERATI – Salgono a 185. Al “San Carlo” di Potenza 39 nelle malattie infettive, 29 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza e 12 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera, 66 nelle malattie infettive, 12 in pneumologia, 12 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI POSITIVITA’ IN BASILICATA – 1 Avigliano, 1 Barile, 1 Bella, 1 Bernalda, 1 Calvello, 1 Cancellara, 3 Colobraro, 4 Ferrandina, 1 Francavilla in Sinni, 1 Grassano, 1 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere, 16 Matera, 10 Melfi, 2 Moliterno, 2 Montalbano Jonico, 2 Muro Lucano, 2 Oppido Lucano, 1 Palazzo San Gervasio, 5 Policoro, 1 Pomarico, 26 Potenza, 1 Rapolla, 13 Rionero in Vulture, 1 Ripacandida, 1 San Paolo Albanese, 4 Satriano di Lucania, 1 Scanzano Jonico, 4 Tito, 5 Tursi, 4 Valsinni, 4 Venosa, 1 Vietri di Potenza;

I GUARITI SONO 78 – 2 Atella, 7 Genzano di Lucania, 5 Laurìa, 5 Lavello, 2 Maratea, 3 Matera, 7 Melfi, 14 Pignola, 1 Policoro, 5 Potenza, 1 Rapolla, 2 Rionero in Vulture, 2 Rotonda, 2 San Severino Lucano, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 2 Sant’Arcangelo, 16 Venosa, 1 Viggianello. Il totale dei guariti in Basilicata è di 1.956;

Attualmente in Basilicata sono 6.207, di cui in isolamento domiciliare 6.022.

Claudio Buono