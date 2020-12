Tragedia nel Potentino, 61enne perde la vita dopo l’incendio nel locale dove viveva ad Episcopia

Una vera e propria tragedia quella verificatasi ad Episcopia, centro del Potentino. Un uomo di 61 anni è morto a seguito di un incendio che si è sviluppato in un bar. L’uomo abitava infatti in un locale da solo. Un locale che tempo fa era adibito a bar. E’ successo nel centro di Episcopia, nelle vicinanze di piazzetta Europa. L’incendio, per causa in fase di accertamento, si è sviluppato in nottata. Sul posto i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Lauria e Terranova di Pollino, insieme ai Carabinieri della stazione di Latronico. Sul posto anche i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto altro che constatare la morte dell’uomo.

Claudio Buono