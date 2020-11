Basilicata, altri 135 casi di contagio tra i lucani. Due persone decedute nelle ultime 24 ore, 16 i pazienti in terapia intensiva

Sono 135 i lucani risultati positivi ai tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19. Ai 134 lucani, vanno aggiunte altre 34 persone che hanno effettuato il tampone in Basilicata (31 pugliesi, 1 di Settimo Toronese, 1 di Bologna e 1 della provincia di Bologna, di Barricella, domiciliato a Castelluccio Inferiore). Positivi riscontrati tra i 1.615 tamponi processati nell’ultimo giorno in regione.

I nuovi casi di contagio: 1 Abriola, 3 Atella, 5 Avigliano, 1 Bernalda, 1 Calvello, 1 Castronuovo domiciliato Senise, 3 Corleto Perticara, 1 Ferrandina, 6 Genzano, 1 Lagonegro, 8 Lauria, 6 Lavello, 1 Maschito domicilato Melfi, 14 Matera, 17 Melfi, 1 Montalbano Jonico, 2 Montemilone, 1 Montescaglioso, 2 Oliveto Lucano, 2 Oppido Lucano, 2 Palazzo San Gervasio, 3 Paterno, 1 Picerno, 1 Pietragalla, 4 Pignola, 8 Potenza, 4 Rionero in Vulture, 2 Ripacandida, 3 Roccanova, 1 Rotonda, 2 Ruoti (di cui uno domiciliato ad Avigliano), 1 Salandra, 1 Sant’Arcangelo, 1 San Chirico Nuovo

1 Sant’Arcangelo, 2 Senise, 8 Stigliano (di cui uno domiciliato a Matera), 1 Terranova del Pollino, 1 Tramutola, 10 Venosa. Oltre ai casi resi noti dalla task force, c’è da aggiungere il primo caso di positività riscontrato a Vietri di Potenza. La persona interessata ha fatto tampone fuori regione, per questo motivo non risulta conteggiata dalla Regione Basilicata.

La situazione negli ospedali. Sono 106 i ricoverati. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 28 nelle malattie infettive, 9 in terapia intensiva. Al “San Carlo” di Potenza 23 nelle malattie infettive, 14 in medicina d’urgenza, 19 in pneumologia e 7 in terapia intensiva;

I guariti sono 6. 1 a Potenza, 1 Avigliano, 2 Marsiconuovo, 1 Venosa, 1 Pescopagano;

Nell’ultimo giorno sono decedute due persone, di Rotonda e Irsina, che erano risultate positive al tampone per la ricerca di contagio da Covid-19

Claudio Buono