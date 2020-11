Sangue sulle strade del Potentino. Incidente sulla Provinciale 93, perde la vita un 46enne

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nella tarda serata di ieri alle ore 22.45 circa, sono intervenuti per un incidente stradale sulla SP. 93 Km 43 nella frazione di Gaudiano – Lavello. I Vigili del fuoco del distaccamento di Melfi, giunti sul posto hanno trovato una autovettura (Alfa Romeo 156) all’interno del canale che costeggia la carreggiata. L’autovettura ha percorso circa 70 mt all’interno del canale fermando la propria corsa urtando un ponticello in cemento realizzato per attraversare il canale stesso. I VV.F. hanno dovuto lavorare con l’ausilio di cesoie e divaricatori per circa un’ora e mezza per poter estrarre il corpo dalle lamiere. Il conducente un l’uomo di 46 anni è deceduto a seguito del forte impatto. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità. L’intervento si è concluso alle ore 04.00 circa. Sul posto anche Carabinieri e 118.