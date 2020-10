Coronavirus, 43esimo decesso in Basilicata. Non ce l’ha fatta un uomo di Brienza

Ore 22:33 – Si registra un altro decesso in Basilicata legato all’emergenza sanitaria da Covid-19. Si tratta di un uomo di 89 anni, residente a Brienza ma originario di Laurenzan, risultato positivo al virus. L’uomo era ospite nella casa di riposo “San Giuseppe” di Brienza, e da diversi giorni era stato trasferito all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Si tratta della 43esima vittima in Basilicata dall’inizio dell’emergenza. Sono in corso accertamenti sanitari per capire se l’uomo soffriva anche di altre patologie pregresse.

Ad oggi i lucani positivi al virus sono 798. I guarito nell’ultimo giorno sono 10, tra cui anche una persona di Brienza.

I deceduti sono quindi 43: 2 di Spinoso, 9 di Potenza, 3 di Paterno, 3 di Moliterno, 3 di Villa D’Agri / Marsicovetere, 1 di Irsina, 2 di Rapolla; 2 di Montemurro, 2 di Pisticci; 2 di Matera; 1 di Brienza, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano; 1 di Bernalda; 2 di Grumento, 2 di Tramutola; 1 di Marsiconuovo; 1 di Viggiano; 1 di San Chirico Raparo.

Claudio Buono