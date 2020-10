In Campania sarà lockdown. L’annuncio ufficiale del governatore De Luca

In Campania sarà lockdown. A darne annuncio è Vincenzo De Luca, presidente della Regione, in una diretta su Facebook pochi istanti fa. “Non c’è più tempo da perdere, per le polemiche e gli sciacallaggi ne parleremo a tempo debito. Oggi siamo chiamati a prendere decisioni forti, definitive ed efficaci per fare fronte ad una situazione che è diventata pesante. Ogni giorno che passa rischia di aggravare in maniera insostenibile la situazione dell’epidemia. Nemmeno un’ora di tempo da perdere. I contagi aumentano. Credo che dobbiamo decidere oggi, non domani, non tra una settimana. Non c’è tempo da perdere”, ha aggiunto De Luca, originario della Basilicata, che ha quindi annunciato: “comunicherò al Governo la mia richiesta di lockdown in tutta Italia. Procederemo per la chiusura di tutto in Campania. Per la Regione faremo quello che ci sentiamo di fare. Chiuderemo tutto tranne le attività industriali, agricole, edilizia, agro-alimentare, forniture agro-alimentari e tutto ciò che restò aperto a marzo-aprile. Tutto tranne le attività essenziali. Bloccare la mobilità anche fra Comuni. Lo facciamo per non vedere le bare trasportate sui camion”.

Si attendono i documenti ufficiali per capire da quanto entrerà in vigore il lockdown.

Claudio Buono