Linea Verde Tour, domani 5 settembre la Basilicata torna su Rai 1

La Basilicata, nell’ambito delle iniziative di promozione avviate dalla Regione in collaborazione con la concessionaria del servizio pubblico, torna protagonista su Rai 1 nel popolare programma Linea Verde Tour. Sabato 5 settembre, alle ore 11.55, Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone Calabrese esploreranno il territorio del Parco regionale Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane, luogo ideale per incontrare biodiversità, storia, sapori e divertimento. La puntata sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Per l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa “la Basilicata continua a mostrare il proprio patrimonio storico, ambientale e culturale registrando ottimi riscontri di pubblico. Le eccellenze lucane, ben posizionate in un settore turistico complesso e competitivo, riescono a comunicare con immediatezza l’anima dei luoghi e la nostra identità, esprimendo una grande forza attrattiva che siamo certi si tradurrà in maggiori flussi di visitatori”.

Redazione