Coronavirus, in Basilicata 15 nuovi contagi in un giorno. Aumentano i casi di positività in regione

3 settembre, ore 11:40 – Aumentano i tamponi analizzati in un giorno ed aumentano i casi di contagio. E questa volta sono davvero tanti in Basilicata. Nella giornata di ieri, 2 settembre, le strutture preposte lucane hanno analizzato 827 tamponi. Di questi, 15 sono risultati positivi al Covid-19. Nel dettaglio: 10 sono migranti ospiti in un centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio, un operaio della Fca di Melfi residente a Garaguso, una donna originaria dell’Ucraina che vive a Matera, una ragazza di Matera ed una coppia di Policoro (tutti e due asintomatici).

L’aumento dei contagi fa capire quanto sia importante rispettare le misure ed evitare spostamenti, in particolare verso altre regioni ed all’estero. Così com’è importante sottoporsi al test o tampone se di rientro, ed attendere l’esito prima di svolgere altre attività.

Claudio Buono