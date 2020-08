La prima “Casa dell’Acqua” attivata a Satriano di Lucania. Decorata con i disegni dei bambini, era stata danneggiata qualche giorno fa

SATRIANO DI LUCANIA – E’ entrata in funzione la prima casa dell’acqua del comune del Pietrafesano. Posizionata in maniera strategica all’ingresso del paese, presso la fermata degli autobus e vicino alla scuola elementare, erogherà acqua potabile a km zero all’insegna del plastic free e del risparmio per la cittadinanza. Il distributore, nuovo e certificato ad aprile 2020, è stato decorato con disegni e slogan, realizzati dai bambini dei centri estivi, che riprendono lo spirito dell’iniziativa nata per sensibilizzare la cittadinanza ad un consumo responsabile delle risorse idriche e per disincentivare il consumo delle bottiglie di plastica limitandone l’impatto ambientale e i costi di smaltimento. L’acqua erogata al costo di 0,6 centesimi al litro sarà microfiltrata, disinfettata con raggi UV e refrigerata. Sarà naturale e debolmente frizzante (bicarbonatica) attraverso processi biologici e verrà sottoposta a controllo ed analisi periodiche. Per acquistarla basterà dotarsi di una tessera RFID acquistabile e ricaricabile presso l’Elettronica Store di Satriano.

redazione