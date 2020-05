Negativo al tampone, ma con sintomi compatibili con il Covid-19. Al “San Carlo” di Potenza muore un uomo di Satriano di Lucania

Ricoverato con i sintomi simili a chi è affetto da Covid-19, è risultato due volte negativo al tampone, ma è deceduto. E’ quanto accaduto al “San Carlo” di Potenza, dove in nottata è deceduto un 60enne di Satriano di Lucania. Una brutta notizia, così come fatto sapere anche dal sindaco, Umberto Vita. L’uomo risultava essere ricoverato in ospedale da una decina di volte. Dopo i tamponi, è risultato negativo. Ciò nonostante, il quadro clinico strumentale è risultato essere compatibile con il Covid-19, pur non essendoci alcuna positività. E non si può quindi dire che l’uomo era affetto.

“Comunque – ha fatto sapere il sindaco – si è stabilito di procedere già da giorni a isolare coloro che hanno avuto dei contatti e a richiedere di sottoporre a tampone i familiari più stretti. In via del tutto precauzionale si invitano tutti coloro che hanno incontrato Vincenzo -è il nome dell’uomo negli ultimi 14 giorni a comunicarlo al proprio medico di famiglia. Inoltre si consiglia così come previsto dalle normative vigenti in materia di emergenza sanitaria da pandemia Covid-19 di non allontanarsi dal proprio domicilio e/o residenza, fino a quando non saranno disposte nuove indicazioni dall’autorità sanitaria competente, rispettando il distanziamento sociale”.

“A tutti i suoi familiari, a tutti i suoi amici, vorremmo – ha concluso Vita – che arrivi l’abbraccio della comunità tutta e siamo vicini indistintamente a tutte le famiglie colpite da lutti”. Non è il primo caso di morte con tampone negativo e quadro clinico compatibile con Covid-19 in Italia.

Claudio Buono