Pino Aprile, Don Marcello Cozzi, Giuseppe Melillo e Maurizio Bolognetti. A Vietri di Potenza conclusasi una settimana di cultura ed incontri

Una settimana dedicata alla cultura ed in particolare ai libri, quella che si è appena conclusa a Vietri di Potenza. Sono stati tre libri in paese, con ospiti Pino Aprile, Don Marcello Cozzi e Giuseppe Melillo. I primi due ospiti grazie all’organizzazione dell’Associazione Agio, il terzo ospite grazie all’iniziativa promossa dall’associazione “Gli amici di Chico”, tutti eventi patrocinati dal Comune di Vietri di Potenza. Sempre l’Agio, ha anche organizzato un convegno sui temi della disabilità, sanità e diritti sociali, con ospite il radicale Maurizio Bolognetti. “Il male del nord” di Aprile, “Lupare Rosa” di don Cozzi e “Mondo è stato e mondo sarà” di Melillo i titoli dei tre libri presentati, tra Sala Convegni, piazzetta del Donatore e Casa delle Suore del Sacro Cuore in Piazza del Popolo.

Sono state quattro serate di grande interesse. Numeroso il pubblico che ha partecipato alle quattro iniziative. Un pubblico partecipe ed attento. Che non ha fatto mancare il suo intervento, dialogando in tutte le iniziative con gli autori e ponendo delle domande. Riuscendo a far uscire fuori un dibattito costruttivo ed interessante, sui temi anche di maggiore interesse ed attualità, come la sanità, disabilità, malavita, emergenza sanitaria e diritti dei malati. Tra gli intervenuti, a fare gli onori di casa il sindaco, l’avv. Christian Giordano, e il parroco, don Vito Serritella. Tra gli ospiti, anche il musicista Graziano Accinni, che ha accompagnato con la sua musica la presentazione del libro di Melillo.

Claudio Buono