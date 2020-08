Sommelier da casa: i corsi online di Degustibuss

La professione del sommelier è senza dubbio una delle più ambite e gratificanti nel settore della ristorazione e della degustazione, infatti si tratta di esperti sempre molto ricercati dalle più diverse realtà italiane e straniere.

Questo specialista non solo propone abbinamenti e combinazioni tra i vini e il cibo, ma influenza direttamente le vendite del locale, valorizzando il marketing dell’impresa e offrendo soluzioni innovative in base alle esigenze dei clienti di riferimento.

Al giorno d’oggi la professione è particolarmente apprezzata, con un incremento anche tra le donne e la necessità di puntare sulla professionalità, le capacità comunicative, lo studio con l’aggiornamento continuo e la determinazione.

Anche gli ostacoli della pandemia di Covid-19 non sembrano fermare l’ascesa dei sommelier, con tantissimi professionisti che hanno iniziato ad offrire servizi di consulenza online, degustazioni a distanza tramite virtual room e carte dei vini digitali. Senza dubbio, il web mette a disposizione molte opportunità anche per chi vuole intraprendere la professione, con una proposta sempre più telematica e strutturata.

Ad esempio, l’accademia Degustibuss, una delle più stimate in questo ambiente, offre corsi per sommelier online certificati, con lezioni in streaming tenute da insegnanti esperti e una didattica estremamente curata. I corsi proposti consentono a tutti di diventare degli esperti di vino, senza rinunciare alla qualità formativa dei corsi tradizionali in aula.

Al contrario, viene assicurata una maggiore accessibilità anche a chi vuole seguire il programma da casa, con 24 ore di formazione online per ciascun livello e la degustazione guidata di 25 bottiglie di vino spedite al proprio domicilio.

Perché seguire un corso professionale per diventare un sommelier

Conoscere il vino è una competenza in grado di aprire numerosi sblocchi professionali, inoltre permette anche a semplici appassionati di ampliare le proprie conoscenze su tutto ciò che riguarda questa bevanda.

Il mercato del vino è in forte crescita in tutto il mondo, oltre a rappresentare un settore consolidato in paesi come l’Italia e la Francia, luoghi simbolo della cultura legata alla valorizzazione dei vitigni internazionali e autoctoni. In particolare, sono in aumento le vendite di vino, con il boom dell’e-commerce, come testimoniano numerose analisi tra cui i dati rilevati da Nomisma Wine Monitor.

Allo stesso tempo, sono in netta espansione diversi mercati emergenti, come il Brasile, la Cina e il Giappone, oltre all’incremento delle vendite in paesi come gli Stati Uniti, più orientati alla sensibilizzazione dei consumatori. Investire nella formazione professionale permette di crearsi una carriera importante, intercettando una crescita considerevole delle richieste di sommelier ed esperti di vino, una domanda sempre più elevata sia in Italia che all’estero.

Da non sottovalutare è la maggiore conoscenza personale, una condizione che consente di compiere scelte più consapevoli e valorizzare ogni esperienza di degustazione con il giusto accompagnamento.

Ovviamente, è indispensabile affidarsi soltanto alle migliori scuole per sommelier, in grado di proporre un’offerta formativa di alto livello. Una valida soluzione sono i corsi per sommelier online di Degustibuss, suddivisi in un percorso composto da due livelli online, più uno in aula, per garantire a chiunque di scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

I primi due livelli possono essere seguiti nella virtual room, terminando poi l’esperienza con il terzo livello dal vivo, ottenendo l’ambita Certificazione Nazionale Sommelier.

Cosa imparare da un corso online di sommelier

Quello del sommelier è un ruolo piuttosto delicato, infatti lo specialista deve possedere elevate competenze in diversi ambiti, dalla conoscenza delle tecniche di produzione ai principali vini, fino alla capacità di realizzare abbinamenti sensoriali per proporre combinazioni uniche tra il vino e il cibo.

Inoltre, bisogna allineare l’offerta alla clientela di riferimento della propria azienda, essere sempre aggiornati sulle ultime novità del settore, promuovere i prodotti locali e le eccellenze del territorio.

Spesso è proprio il sommelier a scegliere quali vini inserire nella cantina del locale, oppure a studiare insieme agli chef gli accostamenti più indicati in base all’esperienza che si desidera offrire ai propri clienti, considerando sempre il posizionamento dell’azienda sul mercato.

I compiti e le mansioni del professionista sono veramente numerose, andando a completare un servizio che richiede tecniche di comunicazione e abilità di marketing, oltre a una formazione enologica di spessore.

Con l’aumento dei canali digitali, i quali ricoprono un ruolo sempre più importante per le imprese, la figura del sommelier è sempre più centrale e di fondamentale utilità per il successo dell’azienda.

Le lezioni online per diventare sommelier, come quelle di Degustibuss, rispondono alle esigenze di appassionati e persone che vogliono intraprendere questa carriera, mettendo a disposizione la massima accessibilità come i corsi di Degustibuss, per seguire in streaming dal pc o da qualsiasi dispositivo mobile senza compromettere la qualità dell’insegnamento.