Tito, “è uno scippo”. I Carabinieri indagano su un episodio verificatosi in via San Vito

“E’ uno scippo”. E’ questo quello che dicono molti cittadini di Tito in riferimento ad un episodio verificatosi ieri sera in paese, alle ore 23 circa, quando -secondo il racconto di alcuni- due donne sarebbero state oggetto di un tentativo di scippo da persone non identificate, nei pressi di via San Vito. Una delle due donne avrebbe detto di essersi sentita toccata sulla spalla, entrambe avevano la borsa personale. E sono cadute a terra. Ma non hanno saputo dire di aver visto qualcuno o notato qualcosa. Secondo diverse persone, si tratterebbe di uno scippo. O meglio, tentativo di scippo. Dal momento che, come confermato anche dai Carabinieri, nulla è stato sottratto alle due donne. Che sono cadute a terra e sono state comunque soccorse dai sanitari del 118 Basilicata Soccorso, avendo riportato lesioni da caduta. Sul fatto, è intervenuto anche il sindaco, Graziano Scavone: “in riferimento all’episodio avvenuto ieri sera intorno alle 23 e che ha visto coinvolte due signore nostre concittadine, mi preme comunicare che le autorità preposte stanno conducendo le opportune indagini per accertare i fatti. L’invito a tutti è di assicurare la collaborazione alle forze dell’ordine segnalando loro eventuali informazioni su ciò che è stato visto o sentito. Bisogna fare presto chiarezza ed evitare che nella nostra comunità si insinui la paura e l’allarme sociale su un tema, come la sicurezza pubblica e privata, che vede coinvolte tutte le autorità locali e le forze sociali affinché non si superino i confini dell’ accettabilità e si garantiscono sempre le condizioni di convivenza civile proprie di una comunità sana”. Secondo le due donne, qualcuno avrebbe tentato di aggredirle, per poi darsi alla fuga. Ma al momento non sembrano esserci testimonianze o persone che abbiano visto qualcosa.

Mentre sui social non manca indignazione e contrarietà rispetto al fatto raccontato, i Carabinieri al momento sembrano escludere un tentativo di scippo. Immediato l’intervento e le indagini dei militari dell’Arma, guidati dal Capitano Alberto Calabria, comandante della Compagnia Carabinieri di Potenza. Probabilmente le due donne potrebbero essere sentite a breve dai Carabinieri, che vogliono fare chiarezza su quanto accaduto per evitare ogni tipo di allarmismo e garantire sicurezza e tranquillità alla comunità titese.

Claudio Buono