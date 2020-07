Un nuovo caso di contagio in Basilicata: l’anziana donna a contatto con una badante positiva

C’è un nuovo caso di positività da Covid-19 in Basilicata. Si tratta di un’anziana di Moliterno che, a quanto pare, era assistita da una delle due donne straniere giunte in Basilicata e risultate positive. È l’unico tampone positivo dei circa 230 tamponi processati bella giornata di ieri. Oltre al contagio, l’altro aggiornamento riguarda proprio una delle due donne straniere già positive, moldave. Per una delle due si è reso necessario il ricovero al “San Carlo” di Potenza.

Ricapitolando, sono 3 gli attuali contagiati in regione: 1 ricovero e 2 isolamento domiciliari.

Redazione