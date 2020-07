[VIDEO] Sulla Potenza-Melfi non manca la preoccupazione: basta toccare la struttura di un viadotto che si sbriciolano pezzi

Hanno creato scalpore e anche un pò di preoccupazione le foto e video pubblicati su Facebook da un uomo lucano, Canio. Quest’ultimo ha fatto notare come su ponte e piloni al km 12.5-14.5 della Potenza-Melfi, all’altezza tra San Nicola e Cappelluccia, ci siano dei problemi. Non possiamo dire se si tratta di un qualcosa che potrebbe portare a conseguenze gravi anche nell’immediato, ma a guardare foto e video, la preoccupazione sale. Il materiale multimediale pubblicato è stato notato dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione che ha chiesto “un intervento immediato da parte dell’Assessora alle Infrastrutture, Donatella Merra e della Struttura Territoriale Anas Basilicata volto a verificare le condizioni di sicurezza e lo stato della manutenzione del viadotto della SS 658 nei pressi di San Nicola di Pietragalla, a seguito delle segnalazioni e delle denunce dei cittadini della zona”. Non vogliamo procurare allarme, ma forse è il caso di fare una immediata verifica, se non è stata già fatta. Confidiamo nell’Anas. Di seguito, video e foto.

redazione