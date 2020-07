AGGIORNAMENTO – Covid-19 in Basilicata, zero contagi. Guarita la donna rientrata dall’Egitto

AGGIORNAMENTO DELL’1 LUGLIO 2020 – In tutta la giornata di ieri, 30 giugno, sono stati effettuati 156 test per l’infezione da Covid – 19, risultati tutti negativi. L’altra buona notizia è che la donna rientrata dall’Egitto, risultata positiva al Covid, è guarita. Resta comunque ricoverata in ospedale a Matera. Con questo aggiornamento, i casi di contagio confermati in tutta la regione scendono a 2. Sono 371, in totale, le persone guarite. Ai 3 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 370 guariti; 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 1 paziente residente a Torino in isolamento domiciliare in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 39.631 tamponi, di cui 39.211 risultati negativi. Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata 1 persona, che si trova nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. I lucani in isolamento domiciliare sono 2. Il prossimo aggiornamento è previsto per domani, 1 luglio, alle ore 12,00. In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.

