Il The Washington Post dedica la prima pagina al borgo lucano di San Fele. Miglionico (Gal PerCorsi): “Esempio virtuoso”

Il The Washington Post dedica la sua prima pagina ad uno dei nostri Borghi. È San Fele, il borgo delle cascate, ad attirare l’attenzione dei lettori Americani. San Fele, come altri borghi Lucani, ha saputo gestire in modo esemplare l’emergenza COVID 19 e rimane indenne dal virus. Il rispetto dei protocolli nazionali e l’applicazione di piccoli accorgimenti aggiuntivi hanno fatto sì che la comunità di San Fele diventasse “esempio virtuoso”. Ora il piccolo borgo di solo 2800 abitanti si prepara alla sfida dell’estate 2020 e dopo i 50.000 visitatori del 2019, il Sindaco Donato Sperduto invita i turisti di “oltre oceano” a vedere le bellezze del suoi paesino. San Fele è uno dei Borghi Eccellenti Lucani e rientra nel GAL PerCorsi e noi convinti ed orgogliosi della no terzietà avuto dallo stesso, invitiamo tutti a visitare il borgo delle cascate e le bellezze di tutto il nostro GAL. Da noi storia, natura, avventura e gusto sono gli ingredienti di un turismo rurale “unico e sicuro”.

Michele Miglionico

presidente GAL PerCorsi