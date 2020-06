La Leonessa vuole ruggire contro le ingiustizie. Picerno oggi in campo a Vibo Valentia per l’andata dei play-out

In campo anche per combattere le ingiustizie. Anche questo toccherà fare oggi al Picerno, una delle due lucane di Lega Pro. La squadra di mister Giacomarro è stata “costretta” ai play-out dopo la scellerata decisione di Lega e Figc, nonostante il regolamente citava ben altro. Vale a dire la non disputa dei play out con 8 punti in più sulla penultima. E il Picerno ne ha 14. Da parte le polemiche, la squadra di fretta e furia e tornata ad allenarsi. Ed oggi al “Razza” di Vibo Valentia, senza pubblico, si giocherà l’andata dei play-out contro il Rende, alle ore 18:00 (in diretta su Eleven Sports). Il ritorno martedì 30 giugno al “Viviani” di Potenza, sempre alle 18:00. Rende penultimo, che forse senza mai sperarlo, si ritrova a giocarsi una chance per restare tra i Professionisti. Categoria che, però, il Picerno merita di mantenere per quanto fatto nel corso del campionato. La squadra da ieri è in terra calabra. E traspare tanta determinazione e voglia di dimostrare tutto il valore della squadra, dalle parole di mister Giacomarro. “Sono partite dove bisogna mettere in campo i valori, tanta forza, coraggio e determinazione. Mai ci aspettavamo di dover giocare i play-out visto il regolamento ed il notevole vantaggio di punti in classifica. Purtroppo non è stato tenuto conto di tutto ciò e non possiamo stare qui a piangerci addosso. Ci tocca giocarci la permanenza in questa doppia partita, prima a Vibo Valentia e poi a Potenza, su un campo in erba naturale e poi sul sintetico. Sono partite delicate, due finali. Ci vuole la partita della vita e grande determinazione: è questo che chiedo ai ragazzi. Per fortuna, stanno tutti bene e sono molto positivi. In questi giorni si sono allenati con grande serietà e professionalità e sono molto concentrati. Questi per noi sono giorni delicati e importanti, dobbiamo dimostrare il nostro valore per mantenere la categoria, che meritiamo in pieno. Inutile nascondere che questa situazione ci penalizza, tra le due opzioni, sarebbe stato meglio giocare le rimanenti partite. Ma ormai è stato deciso così, la squadra scenderà in campo determinata per garantirci tutti la permanenza tra i Professionisti”. La Leonessa è pronta a ruggire. Ancora una volta.

redazione

(foto in copertina di Rocco Capece Kikino)