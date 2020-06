Attraversare la Basilicata a cavallo. In corso il viaggio organizzato dalla Compagnia della Varroccia

La Compagnia della Varroccia in questi giorni è a cavallo lungo i sentieri della Basilicata: un viaggio a cavallo da Pignola a Terranova del Pollino per sentieri e vecchie mulattiere per segnare un itinerario escursionistico tra storia cultura e tradizione. I tre compagni di viaggio Mimmo Albano, Donatello Racina e Giovannangelo De Gennaro con il suo cane Pietra, sono partiti a cavallo domenica 21 giugno da Pignola, in totale autonomia, dotati di tende e fornellino, per conoscere a fondo il territorio della Basilicata da Nord a Sud. In un percorso totalmente diverso da quello ormai noto della “Basilicata coast to coast”, la Varroccia vuole scoprire e proporre, per un prossimo futuro, un turismo sostenibile basato sulla lentezza e sul rapporto tra uomo, animale e territorio. Un progetto che si basa sull’esperienza di conoscenza di luoghi da scoprire e riscoprire. L’arrivo è previsto a Terranova del Pollino sabato 27 giungo ma, come ben sappiamo, il cammino si fa andando, nel rispetto di tutti.

La Compagnia della Varroccia è un’associazione che negli anni ha organizzato numerosi eventi equestri e musicali ed ha sede a Pignola. Il nome della associazione prende spunto dal nome della mulattiera che utilizziamo per battezzare la sella. Chi supera le difficoltà della mulattiera, percorrendola senza scendere da cavallo, può entrare a far parte della Compagnia della Varroccia. L’Associazione ha lo scopo di promuovere le bellezze della nostra terra e quello di avvicinare le persone al mondo dei cavalli. Siamo impegnati da anni a far conoscere il territorio lucano, organizzando passeggiate a cavallo, escursioni ed eventi che lo valorizzino.