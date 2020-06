Muro Lucano pensa in grande ed al turismo. Il progetto per il “Parco delle Ripe”: percorsi, skywlak, area camper e cinema all’aperto

“Oggi, con una visione sempre più chiara, continuiamo percorrere il sentiero tracciato già ad inizio mandato. Un progetto che guarda alla valorizzazione e alla tutela dei propri luoghi attraverso il recupero di aree che, ha come cuore pulsante la Valle delle Ripe, il nostro Sito di Interesse Comunitario (SIC). L’idea progettuale ha come obiettivo una serie di interventi per il miglioramento della capacità complessiva di attrazione turistica di Muro Lucano per la realizzazione di un unico macro attrattore che assumerà un ruolo particolarmente significativo nell’insieme delle attività di rilancio della nostra area che mirano a rafforzare le strategie di sviluppo turistico e di miglioramento economico del territorio dando avvio ad iniziative volte alla diversificazione e destagionalizzazione della stessa offerta turistica”. E’ l’annuncio di Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano, che da notizia della presentazione in consiglio comunale della proposta programmatica dedicata al turismo e concentrata sul “Parco delle Ripe”. Il Parco delle Ripe, nello specifico, prevede un percorso ad anello sul quale sono stati programmati diversi interventi: area camper, alpine coaster, area polifunzionale (area fitness, pista ciclopedonale, area pic-nic a servizio dell’area Camper, area Culturale con cinema e teatro all’aperto), passeggiata tra le ripe con inserimento di uno Skywalk nel punto più panoramico, recupero e messa in sicurezza del Sentiero delle Ripe e restauro dei mulini ad acqua. “Sempre nel Consiglio Comunale – ha aggiunto Setaro – abbiamo approvato anche un protocollo d’intesa con la SEL per una serie di progetti e nello specifico uno dedicato alla diga in quanto parte integrante dello stesso Parco delle Ripe. Ancora, è stato approvato anche il regolamento per la videosorveglianza e fototrappole, in quanto è obiettivo di questa Amministrazione garantire maggiore sicurezza, ma in particolar modo porre fine alle tante piccole discariche che continuano a generarsi sul territorio e purtroppo anche nei siti di maggiore interesse turistico. Su questo tema, tolleranza zero. Tanti sono i progetti collaterali già in essere e candidati su fondi della comunità Europea. Continuiamo a lavorare con un ambizioso sguardo al futuro”.

