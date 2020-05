Buone notizie in Basilicata. Zero contagi su 653 tamponi processati

7.5.2020, ore 12:00 – Ritornano ad esserci buone notizie per la Basilicata. Secondo l’ultimo aggiornamento, zero contagi. Ed è la sesta volta dall’inizio dell’epidemia. Ieri in Basilicata sono stati processati 653 tamponi, e tutti sono risultati negativi al Covid-19. Sono 50 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera: 40 nelle malattie infettive, 8 in pneumologia e 2 in terapia intensiva (a Matera). Non risultano nuovi guariti nell’ultimo giorno. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati effettuati e processati 16.272 tamponi.

Claudio Buono