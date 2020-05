Le estrazioni del 10elotto online non si fermano neanche in quarantena, perché?

Il 10elotto online sta tenendo compagnia i milioni di italiani chiusi in quarantena. A differenza del lotto tradizionale, questa versione moderna, non prevede estrazioni tramite persone fisiche.

Il 10elotto, cos’è e come funziona?

Il 10elotto nasce nell’estate 2009 in pieno boom del mercato del gioco. Il 10elotto ha le stesse regole del lotto tradizionale ma prevede tre variabili. La prima è quella legata all’estrazione classica del lotto. In questo caso il giocatore del 10elotto sceglie dieci numeri dall’1 a 90. In questa versione del 10elotto, faranno fede i primi numeri estratti su ogni ruota. Il 10elotto immediato è invece legato ad un’estrazione automatica del sistema direttamente in ricevitoria, per dare la possibilità al giocatore di giocare in tempo reale. Infine il 10elotto ogni 5 minuti, prevede appunto sei estrazioni all’ora, 24 ore al giorno. Questo gioco è più comunemente chiamato 10elotto online

Il 10 e lotto prevede alcune regole speciali che permettono di poter concorrere per montepremi bonus. Nelle estrazioni del 10elotto infatti esistono numeri oro e numeri doppio oro. Questi numeri speciali del 10elotto, vengono estratti per ultimi. Per attivare queste opzioni basterà usare il retro della schedina del 10elotto comprata in ricevitoria e seguire le regole indicate. Il 10elotto è quindi l’evoluzione del lotto tradizionale ma dà la possibilità agli appassionati di giocare con la cabala più volte al giorno. Regole, montepremi e validità delle estrazioni del 10elotto sono ovviamente garantite dai monopoli di stato. Per questo, ogni giocatore di 10elotto è tutelato in tutti i suoi diritti.

Il 10elotto online ai tempi della pandemia da covid-19

Il 10elotto online fa parte della vasta scelta di giochi online fruibili sul web. Aprendo un conto gioco su uno dei siti legali con regolare concessione, si può giocare al 10elotto online con estrazioni ogni 5 minuti. Nella schermata principale il giocatore si trova davanti la riproduzione digitale della schedina del 10elotto e dovrà scegliere i suoi 10 numeri più eventuali numeri oro. Nel 10elotto online, potrete vedere statistiche in tempo reale sui numeri ritardatari, numeri frequenti e ritardatari oro. Inoltre avrete a portata di clic lo storico di tutte le ultime estrazioni.

Il 10elotto online, ha visto interrompere solo la versione legata all’estrazione del lotto tradizionale. Questo perché, causa lockdown, il lotto è stato interrotto a fine marzo. Ma il 10elotto online con estrazioni regolate da un sistema automatico e quindi non legate a persone fisiche, ha continuato ad essere fruibile. Il 10elotto online è stato quindi uno dei giochi che ha resistito alla quarantena, facendo addirittura registrare un incremento di giocate da parte degli appassionati. Per la sua immediatezza e velocità di gioco, il 10elotto si è quindi dimostrato di essere un gioco versatile e resistente anche durante questa emergenza.

A breve, con la fase due torneranno anche le estrazioni del 10elotto legate al lotto tradizionale. Staremo a vedere se il 10elotto online subirà una flessione o se continuerà ad essere così amato dai giocatori italiani.