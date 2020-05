Covid-19, tutti negativi i tamponi effettuati nella casa di riposo “Il Sorriso 2” di Ruoti

Arrivano ancora buone notizie dalle case di riposo che ospitano anziani in Basilicata. Anche da Ruoti tutti negativi i tamponi effettuati all’interno della struttura “Il Sorriso 2”. Nessun tampone positivo sui 30 processati, praticamente su tutti gli ospiti -22- e personale operativo, altri 8. E’ questo il dato che arriva dalla casa di riposo per anziani. Nei giorni scorsi si sono concluse le procedure che hanno visto gli operatori sanitari effettuare i tamponi sugli anziani ospiti della residenza e sugli operatori che lavorano all’interno della struttura. Una buona notizia, un sospiro di sollievo, ma anche il risultato delle immediate misure di contenimento subito messe in atto dalle varie direzioni delle case di riposo sul territorio lucano.

Claudio Buono