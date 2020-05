Ancora buone notizie dalle case di riposo in Basilicata. Negativi tutti i tamponi di “Casa Hostilianus” di Stigliano

Ancora buona notizie dalle case di riposo della Basilicata. Dopo la notizia che abbiamo dato di oggi riguardo la casa di riposo situata a Ruoti, arriva anche la notizia della negatività di tutti gli ospiti e operatori della casa di riposo “Casa Hostilianus” di Stigliano, nel materano. Cinquanta ospiti più personale, tutti negativi. “Ringraziamo chiunque ci è stato vicino fino ad ora, dimostrandoci il suo affetto. L’amministrazione comunale e tutti i consiglieri, ospedale e Distretto Sanitario di Stigliano, Carabinieri, Vigili e dipendenti comunali, associazioni. In una parola la comunità stiglianese”, fa sapere la direzione. “Ma in primis Casa Hostilianus vuole ringraziare ad una ad una le sue ragazze, il suo fantastico personale: in questi mesi professionalità e competenza pari solo all’amore e all’attaccamento alla struttura, orgoglio!”. Infine: “Ai parenti dei nostri ospiti un abbraccio forte: comprendono scelte difficili e ci supportano come possono, sempre! Dedichiamo il risultato a chi da lassù ci ha messo lo zampino: il nostro direttore Peppe, Ugo e don Nicola! Abbracciamo virtualmente i colleghi di altre strutture in Basilicata e Italia che stanno lottando contro il mostro! Forza forza forza!”.

Claudio Buono