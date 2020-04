Basilicata, Anas a supporto della carovana dell’Esercito per l’ospedale da campo trasferito a Tito Scalo

Uomini e mezzi di Anas a supporto del personale militare e della Polizia Stradale per garantire la fluidità della circolazione durante lo spostamento di una carovana di 21 veicoli dedicati al trasporto di materiali destinati alla realizzazione di un ospedale a Potenza e Matera, ma prima depositato a Tito Scalo. L’operazione si è conclusa con successo nella serata di ieri, quando i mezzi militari hanno fatto ritorno alla base. Nel dettaglio i convogli militari hanno percorso, tra le altre arterie viarie, anche il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, nella tratta tra Sicignano e Tito Area Industriale, ove è in fase di realizzazione un complesso sanitario campale per l’emergenza Covid-19.

Il personale di Anas ha effettuato il proprio servizio di supporto ai convogli, in particolare, in corrispondenza dei Viadotti 'Cammardà' e 'Petruzzella' all'altezza di Vietri di Potenza, lungo i quali i mezzi viaggiavano ad una distanza di 60 metri l'uno dall'altro, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione e di fornire supporto alla colonna militare.