Satriano di Lucania, guarito dal Covid- 19 l’assessore Vignola. In paese 3 denunce e 28 sanzioni

Una buona notizia arriva da Satriano di Lucania. E’ infatti guarita l’unica persona risultata positiva al Covid-19, lo scorso 23 marzo. Si tratta di Donato Vignola, che ricopre anche il ruolo di assessore all’Agricoltura, Politiche Sociali, Cultura e Sport, Turismo e Qualità dei Servizi Comunali ed è infermiere all’ospedale “San Carlo” di Potenza. E’ uno dei due sanitari risultati positivi al virus. “Comunichiamo con grande sollievo – ha detto il sindaco, Umberto Vita- che l’assessore Vignola è guarito dal Covid-19. I due tamponi di controllo sono risultati negativi! Auguriamo a Donato una pronta ripresa della vita quotidiana”.

LA SITUAZIONE A SATRIANO DI LUCANIA – In totale sono stati effettuati 25 tamponi, 24 sono risultati negativi (compresi i due di controllo), 7 tamponi svolti direttamente in ospedale e case di riposo a pazienti e operatori e sono risultati negativi, 1 persona risultata positiva è guarita, appunto Vignola. Ma sono altre 10 le richieste di tampone fatte, in attesa. Al momento sono le 4 persone in isolamento obbligatorio perché provenienti da fuori regione o nazione o perché sono state a contatto con ambienti in cui è stata riscontrata la presenza del virus o con persone che sono risultate positive al virus. Tutti senza sintomi. 5 le persone persone in isolamento fiduciario.

CONTROLLI E DENUNCE – Mentre continuano le attività dei volontari della Protezione Civile (i volontari ieri hanno fatto anche consegna di tablet per uso didattico), abbondano le sanzioni amministrative pecuniarie, ben 28, e 3 denunce. Tutte per mancato rispetto delle misure per evitare la diffusione del contagio.

Claudio Buono