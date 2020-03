Covid-19, il caso Latronico: “Nessun sintomo in 14 giorni, poi la positività. E’ necessario fare i tamponi a fine quarantena”

“Sarebbe opportuno trovare un modo per fare i tamponi almeno a tutti coloro che finiscono la quarantena perché anche se non hanno avuto sintomi dopo i 14 giorni potrebbero contagiare”. A chiederlo è Fausto De Maria, sindaco di Latronico, dove ieri si è avuta conferma del primo caso di contagio. De Maria, fa sapere che è necessario fare i tamponi a fine quarantena perchè “lo dimostra il caso positivo di Covid 19 che c’è stato comunicato ieri a Latronico, dove il cittadino che non ha avuto nessun sintomo nei 14 giorni di quarantena qualche giorno fa, è risultato positivo. E se non fosse stato segnalato che un suo collega di lavoro era risultato positivo e quindi non si sarebbe fatto il tampone anche per lui? Sarebbe uscito domani e forse avrebbe potuto contagiare qualcuno senza saperlo”. Poi l’appello: “Comunque, ecco il motivo perché ripeto sempre che la cosa più importante è stare a casa per non correre nessun rischio”.

Claudio Buono