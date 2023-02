A Potenza inaugurata la sede di Italia Viva. Polese: “La politica torna al centro della città”

“La politica torna al centro della città! Una sede che sarà luogo di idee, confronto e sviluppo per il nostro capoluogo. Aperta a tutti e inclusiva per riformisti e liberali”. Sono le parole di Mario Polese, consigliere regionale della Basilicata, a conclusione dell’inaugurazione della nuova sede di Italia Viva a Potenza, avvenuta stamattina, alla presenza, tra i tanti, di Marika Padula, di Fausto De Maria (Sindaco di Latronico), Luca Braia (consigliere regionale) e di Ilenia Magaldi. “È l’inizio – dichiara Polese – di una settimana importante, che culminerà nella nostra assemblea regionale dove tracceremo le linee guida della nostra azione politica. Alla presenza dei leader nazionali e dei nostri rappresentanti locali. È tempo di sfide da accettare e accogliere per il bene della nostra Basilicata”.

Claudio Buono