AGGIORNAMENTO IN BASILICATA – Altri 18 casi positivi da Covid-19. I casi di contagio sono 144

Emergenza Covid-19: aggiornamento del 27 marzo, ore 12.00 – La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 26 marzo, sono stati processati 208 tamponi per l’infezione da Covid-19. Di questi 190 sono risultati negativi e 18 positivi. I nuovi positivi sono così distribuiti: Avigliano 1, Villa d’Agri 1, Montemurro 2, Potenza 5, Rapolla 1, Tramutola 2, Matera 2, Policoro 2, Valsinni 2. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 144 su un totale di 1254 tamponi analizzati. Registrato un primo caso di guarigione.

In Basilicata ci sono 103 persone in isolamento domiciliare e 37 ricoveri di cui 15 in terapia intensiva. Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento domani, 28 marzo, alle ore 12,00. In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.