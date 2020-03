Potenza, danneggia la sala d’attesa della stazione e aggredisce i poliziotti con una spranga. Arrestato

Nella mattinata di ieri gli operatori della Polizia Ferroviaria di Potenza sono intervenuti nella Stazione di Potenza Superiore su richiesta di personale delle Ferrovie dello Stato Italiane che aveva riscontrato la forzatura e il danneggiamento della porta di accesso alla sala d’attesa. La pattuglia ha constatato la presenza di un uomo all’interno del locale, che da subito si mostrava insofferente al controllo e, con atteggiamento minaccioso, impugnava una spranga di ferro che teneva a portata di mano. Avendo intuito che di lì a poco sarebbero intervenuti rinforzi dalla locale Questura dopo aver sentito la richiesta di supporto dei poliziotti, l’uomo si è lanciato contro di loro brandendo la spranga. Solo per la pronta reazione dei due agenti che, pur vedendosi aggrediti, hanno mantenuto il sangue freddo, ed il decisivo e tempestivo intervento di due Volanti della Questura è stato evitato il peggio. L’aggressore è stato bloccato e reso inoffensivo. Dopo gli accertamenti di rito, il venticinquenne cittadino straniero, originario del Senegal, senza fissa dimora, destinatario di un provvedimento di espulsione, con numerosi precedenti specifici, nonché in materia di armi e stupefacenti, è stato condotto alla locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I due poliziotti hanno ricevuto le prime cure sul posto dal personale del Servizio Sanitario 118, per le lesioni riportate nella colluttazione.