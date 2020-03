A due passi dalla Basilicata. Il governatore De Luca “chiude” Caggiano, Sala Consilina, Atena Lucana e Polla

Situazione difficile a pochi passi dalla Basilicata, in particolare nel Vallo di Diano, che confina con Melandro e Val d’Agri. Il governatore campano, che ha origini lucane, Vincenzo De Luca, con una ordinanza firmata poco fa, ha praticamente deciso di “blindare” quattro paesi. In quarantena quattro comuni del Salernitano. Vale a dire Caggiano, a pochi passi da Vietri di Potenza in Lucania, Atena Lucana, Polla e Sala Consilina. Secondo De Luca, in questi paesi si sono registrati episodi di irresponsabilità e di mancato rispetto delle disposizioni previste per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Nei quattro paesi non si potrà entrare ed uscire. Nel dettaglio, De Luca ha imposto il divieto di allontanamenti dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e dell’assistenza alle attività relative all’emergenza, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Nei quattro comuni, il tampone ha dato positività su sedici persone: 11 a Sala Consilina, 3 a Caggiano, 1 a Polla ed Atena Lucana. Contagiati che avrebbero avuto “contratti stretti” in altri paesi con almeno un centinaio di persone, anche al di fuori dei quattro paesi “blindati”.

