A Moliterno il 12° caso di contagio in Basilicata. Il sindaco Tancredi: “Momento difficile, adesso ancora più attenti a rispettare le misure”

E’ di Moliterno l’ultima persona contagiata da coronavirus in Basilicata. Si tratta di una donna 50enne, residente nel paese moliternese, che da stamattina si trova ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale “San Carlo” di Potenza. Pare che la persona contagiata, già da diversi giorni, non usciva di casa per uno stato influenzale.

Contattato telefonicamente, queste le dichiarazioni dei sindaco di Moliterno, Giuseppe Tancredi, rilasciate pochi minuti fa a melandronews.it: “Purtroppo registriamo questo caso nel nostro paese. Già da giorni avevamo attivato tutte le misure, attraverso Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile e personale del Comune, avviando un’ampia campagna di comunicazione ed invitando i cittadini al rispetto delle misure. Rispetto che, devo dire, c’è stato. Ma nonostante le cose siano state fatte per bene, registriamo questo caso. E’ sicuramente un momento difficile, da parte mia e di tutta la comunità ci stringiamo attorno alla persona contagiata ed ai familiari per questi momenti. Adesso l’invito che rivolgo alla comunità è quello di essere ancora più attenti e di rispettare rigorosamente tutte le misure imposte dal DPCM. In questo momento, solo così ne usciremo fuori”.

I CONTAGIATI IN BASILICATA AL 15 MARZO – Sono in totale dodici in Basilicata, oltre all’uomo di Irsina che non rientra nel conteggio (perchè ha effettuato il tampone fuori regione, da quanto si è appreso). Il primo caso ha riguardato un 46enne di Trecchina lo scorso 2 marzo. Poi successivamente, il 6 marzo, il contagio rilevato su due docenti dell’Università della Basilicata che erano rientrati da Udine (di cui uno residente in Basilicata). Successivamente, il contagio del Prefetto di Matera e poi l’8 marzo di un uomo di Matera. Dopo qualche ora, il quinto caso, rilevato sul figlio dell’uomo materano. Il 9 marzo gli altri due tamponi positivi su due persone di 39 e 33 anni di Genzano di Lucania, che nelle settimane scorse avevano fatto un viaggio a Milano. L’altra sera la notizia del 70enne di Potenza risultato positivo al tampone. Qualche sera fa la notizia dei due contagiati di Potenza, per un totale di 10 casi. Ieri la donna di Matera risultata positiva, in serata la notizia da Moliterno.

Claudio Buono