Questura di Potenza, il giovane Commissario Capo Francesca Leanza è il nuovo portavoce

Nell’ambito di una riorganizzazione interna della Questura disposta dal Questore di Potenza Isabella Fusiello l’incarico di Funzionario Portavoce della Questura, rivestito in precedenza dal Vice Questore Caterina Padula, è stato assegnato al Commissario Capo Francesca Leanza. Ventinove anni, napoletana, alla Questura di Potenza dal 1° aprile 2019 dopo aver frequentato, per diciotto mesi, a Roma, il Corso per Commissari della Polizia di Stato, il Funzionario ricopre anche l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Laureata in giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli, la dott.ssa Leanza è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. Ha frequentato anche la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

