Muro Lucano piange la scomparsa di don Giustino D’Addezio. E’ stato parroco per oltre 40 anni

La comunità di Muro Lucano piange la scomparsa di don Giustino D’Addezio, per oltre 40 anni anni parroco della comunità murese, con numerosi incarichi importanti nei decenni di attività pastorale. Don Giustino si era dimesso nel febbraio del 2017 per raggiunti limiti di età, e il suo posto era stato preso da don Domenico Pitta. Era andato in pensione giusto un anno fa, il 2 ottobre 2018. Attualmente ricopriva gli incarichi di presidente del capitolo Concattedrale, rappresentante dei beni culturali di Muro Lucano e Vicario Giudiziale del tribunale Diocesano dell’Arcidiocesi. Negli anni scorsi è stato anche direttore dell’Ufficio Scuola nella Diocesi di Potenza. Era malato da tempo, ed era tornato a vivere a Capodigiano di Muro Lucano, nella casa residenziale “Oasi di San Gerardo”. Nato a San Fele il 28 maggio 1941, aveva 78 anni. Era stato ordinato sacerdote all’età di 26 anni, il 16 luglio 1967. Da tutti apprezzato come un grande uomo e dal carattere non facile, ci metteva tanta passione e dedizione per tutte le cose che si occupava. A Muro Lucano si dice che nessuno in paese si sia adoperato come lui, anche nei periodi più difficili. La comunità murese, ma anche tutta la Diocesi, perdono un uomo dalle grandi capacità e competenze.

Claudio Buono