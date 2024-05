FAI Basilicata: le “Cammininate nella Biodiversità” il 18, 19, 25 e 26 maggio

Il 22 maggio è la Giornata mondiale della Biodiversità indetta dalle Nazioni Unite. Intorno a questa data, il 18/19 e il 25/26 maggio, il FAI promuove un nuovo programma di iniziative volte a far conoscere e a dare valore al patrimonio di biodiversità del nostro Paese, a partire dall’esperienza della Fondazione nei suoi Beni.

Il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, in coerenza con la sua missione, ha attivato diverse campagne di sensibilizzazione e conoscenza sui principali temi ambientali: crisi climatica, biodiversità, suolo, acqua, agricoltura e paesaggio. Obiettivo di queste campagne è coinvolgere il nostro pubblico in un processo di consapevolezza che porti ciascuno a conoscere e capire, per sentirsi poi chiamato ad agire, ciascuno nel proprio ruolo, per contribuire alla costruzione di un futuro migliore, per noi e per le generazioni che verranno.

Eventi come questo vogliono tenere alta l’attenzione sui temi urgenti che la crisi ambientale pone, contribuendo ad arricchire la conoscenza, attraverso l’osservazione del nostro territorio, luogo di vita. Approfondire dunque la propria conoscenza attraverso il racconto e la guida di esperti, per diffondere una “cultura della natura e dell’ambiente” e riportare i grandi temi globali – cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, consumo di suolo, crisi idrica – alla scala locale e della vita quotidiana. Conoscere per capire, come primo passo verso la consapevolezza.

Nei Beni FAI vengono realizzate azioni concrete legate alla riduzione delle emissioni di carbonio, alla tutela della biodiversità e del suolo, al risparmio e al recupero dell’acqua e alla promozione di un’agricoltura “buona” per il paesaggio e per l’ambiente. Per questo vengono realizzate misurazioni sempre più accurate della impronta di carbonio e dell’impronta idrica dei Beni, e ci si è dati obiettivi sfidanti da raggiungere.

Di tutto questo potete leggere sulle pagine web dedicate alle nostre campagne www.ambientefai.it, che sono: #FAIperilClima, #FAIbiodiversità #salvailsuolo, #salvalacqua, #ColtivareilPaesaggio. In queste pagine trovate le azioni concrete per l’efficientamento energetico, l’inserimento di fonti di energia rinnovabile, la sostenibilità nei cantieri FAI, la preparazione di un “piano di adattamento” per rendere i Beni più resilienti e meno soggetti ai rischi del cambiamento climatico, gli interventi per il recupero delle acque meteoriche e per l’efficientamento dei consumi idrici, ma anche molti materiali sui i progetti di tutela della biodiversità nei Beni, così come di approfondimento e di conoscenza del valore e della qualità del suolo.

Sulla base di questi pilastri: esperienza, concretezza, vicinanza abbiamo costruito così una nuova narrazione per raggiungere un pubblico sempre più ampio e, soprattutto, coinvolgendo quanti hanno ancora poca familiarità con le questioni ambientali.

In Basilicata ben sei interessanti proposte raccontano la biodiversità del territorio regionale, grazie alla creatività di Delegazioni e Gruppi e al coinvolgimento di esperti. L’attività di Casa Noha, fa come sempre, riferimento alle azioni promosse nei Beni FAI- #FaiBiodiversità EVENTI.

https://fondoambiente.it/il-fai/il-fai-che-vigila/fai-per-la-biodiversita/eventi/

In allegato il programma delle camminate in Basilicata, a cura di Casa Noha e delle Delegazioni FAI di Matera, della Costa Jonica, di Tricarico e della Lucania interna, del Gruppo FAI di Pisticci e della Valle dei Calanchi, del Gruppo FAI Giovani – Delegazione di Potenza.