Nozze, artigianato, edilizia e gastronomia. Al via da domani, e fino al 13 ottobre, la 26^ edizione della “Fiera di Lagopesole”

È stata presentata ieri mattina, durante una conferenza stampa, la della 26^ edizione della “Fiera di Lagopesole”. Sono intervenuti il consigliere regionale Tommaso Coviello, il sindaco di Avigliano Vito Summa, l’assessore all’ambiente e al commercio del Comune di Avigliano, Giovanni Battista Sabia, il presidente di Confesercenti, Prospero Cassino, il presidente di Fiere Lucane, organizzatore della fiera, Giovanni Possidente. La fiera, giunta alla sua 26esima edizione, è la fiera campionaria più grande della Basilicata e si svolgerà dal 4 al 13 ottobre 2019 a Lagopesole. La manifestazione ha l’obiettivo di favorire l’incremento degli scambi commerciali e contribuire allo sviluppo delle aree interne del mezzogiorno. Anche quest’anno vi sarà un calendario ricco di eventi con oltre 250 stand presenti su un’area espositiva di oltre 10 mila mq. Come da tradizione la fiera si fa in tre: oltre alla classica campionaria, vi sarà un salone enogastronomico ed un salone dedicato agli Sposi, “Nozzexpo”. Ma la fiera non è solo NozzExpo, è anche una fiera artigianale campionaria con tante novità nel campo dell’edilizia, nel campo delle case in legno. Insomma, è una fiera che guarda a 360 gradi, dove credo che l’utente possa trovare tutto quello che desidera. Registrata una grande partecipazione di pubblico con oltre 25 mila visitatori di cui il 75% provenienti dalla provincia di Potenza e la restante parte dalle provincie limitrofe. Grande novità di questa edizione, all’interno della Kermesse NozzExpo 2019, saranno le diverse master class culinarie a cura del famoso Pastry Chef Vincenzo Romano, eccellenza lucana, il quale vanta numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali. Vincitore delle medaglie d’oro e d’argento al Culinary World Cup 2018 con la N.I.C. Nazionale Italiana Cuochi, Team Manager della squadra cuochi lucani e Pastry Chef della “Pasticceria Romano” sita in Tiera di Potenza.