“Gne n’amma gi’ tutt’ in Portogall”, a Potenza il 19 maggio il nuovo lavoro di Dino Becagli al Teatro Don Bosco

Ai numerosi spettacoli allestiti dal Teatro Minimo di Basilicata nei suoi 20 anni di attività si aggiunge: GNȄ N’ AMMA GI’ TUTT’ IN PORTOGALL’, rappresentazione patrocinata dal Comune di Potenza, che l’ha inserita tra le iniziative del Maggio Potentino. Il nuovo lavoro di Dino Becagli andrà in scena il 19 maggio con le ‘prime’ in programma al Teatro Don Bosco alle ore 17,30 e alle 21. Due Atti strappa risate, tra battute e banalità che s’intrecciano a ricordi del tempo passato, quando si viveva felici anche nel bisogno – sintetizzano gli organizzatori. Sette personaggi, incontrandosi ora alla panchina di un parco, ora alla fermata dell’autobus, decidono di partire tutti insieme per il Portogallo, già paradiso fiscale per molti connazionali. Criticità urbane e sociali, microcriminalità, furti negli appartamenti, difficoltà nei trasporti e altri servizi pubblici, la carenze nella sanità, ne rafforzano il convincimento. Il destino, però, riserverà loro un diverso avvenire. Si tratta del primo lavoro prodotto nella nuova sede del Teatro Minimo, nella scalinata del Popolo, nel centro storico del capoluogo, che diventerà presto, assicura il presidente del sodalizio Nicola Fiore, “un attrezzato luogo di educazione e promozione culturale rivolto in particolare ai giovani, realizzato nella pancia della città antica, quasi fosse un ipogeo dove immergersi per scoprire l’essenza del teatro dal vivo, dove le emozioni sono di scena, facendo vivere le esperienze teatrali attraverso la scoperta, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti”.