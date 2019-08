Decine di trattori pronti a invadere Vietri di Potenza. Domenica 11 agosto in programma il 2° raduno

Sono pronti a dare spettacolo e a colorare il territorio vietrese decine di trattori, che parteciperanno al secondo raduno in programma a Vietri di Potenza, domenica 11 agosto, grazie all’organizzazione dell’associazione “Agri Horse Vietri” e del gruppo “I trattoristi di Vietri“. L’evento ritorna dopo il grande successo dello scorso anno, quando un centinaio di mezzi invasero Vietri, richiamando l’interesse di tantissimi appassionati del settore, ma anche di tantissimi bambini alle prese con foto ricordo, ma anche di molti curiosi, presi dai diversi tipi di trattori presenti. Un vero e proprio spettacolo quello che è stato ideato da alcuni giovani di Vietri di Potenza, legati all’amore per la propria terra e grazie anche all’esperienza tramandata dai genitori e dai nonni. Una esperienza, dopo la prima edizione, che è stata subito condivisa con altri trattoristi della Basilicata, in particolare del Marmo Platano Melandro, e del vicino salernitano. Anche quest’anno, come lo scorso, l’evento è patrocinato dal Comune di Vietri di Potenza, e fa parte del cartellone di eventi dell’agosto vietrese. A dare una mano all’organizzazione, anche i volontari della Protezione Civile locale, che “scorteranno” i mezzi per un evento in sicurezza. L’appuntamento è per le ore 9 dell’11 agosto nei pressi di contrada Mosileo, la cosidetta “Tendopoli”. Colazione e iscrizione, poi il via al lungo corteo per qualche chilometro, che porterà intorno al centro abitato vietrese. Poi una sosta lunga, alla presenza dell’Apebeer per un break all’Epitaffio. Poi una sfilata con i trattori nelle campagne vietresi, e a seguire un pranzo nel bosco di contrada Montagna. Non mancheranno le premiazioni per il trattore più grande, più piccolo, più giovane e più antico. Inoltre, durante la giornata, giochi con la birra, con l’anguria, braccio di ferro, gara di aratura e, per i più coraggiosi e “forzuti”, la gara di tiro a due trattori. Insomma, si prevede una giornata scoppiettante con il rombo dei.. trattori.

Claudio Buono