La Puglia della cultura e dell’arte

La Puglia è una delle Regioni italiane che sta avendo maggior affluenza di turisti negli ultimi anni. Del resto la lunga costa propone spiagge splendide, una per ogni tipo di preferenza: da quelle in stile Maldive, di sabbia candida e fondali bassi, fino alle spiagge scogliose perfette per chi ama lo snorkeling. Ma la Puglia non è solo mare, durante tutto l’arco dell’anno sono disponibili tour in Puglia alla scoperta dell’arte e della storia della regione, ideali anche per chi ama le vacanza originali.

Le città della Puglia

Le località da visitare in Puglia sono moltissime, tra queste alcune sono città di dimensioni medio grandi, che offrono vari spunti per un tour, alla ricerca dei più bei palazzi storici, tra chiese e castelli costruiti in epoca antica. Fare un tour di Bari al tramonto, dedicare una giornata a visitare Taranto o Lecce, viaggiare fino a Brindisi o Foggia per scoprirne le bellezze. Solo per visitare le città della Puglia serve un’intera vacanza, senza mai ripetere l’esperienza del giorno precedente. Non può mancare tra le mee di chi ama la storia e l’architettura una visita a Castel del Monte, un’antica fortificazione che ancora oggi cela numerosi segreti, così incredibile nella sua pianta ottagonale. Oppure come non dedicare almeno una giornata a scoprire il barocco di Lecce, uno degli esempi più mirabili dell’architettura del meridione d’Italia. Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta. Queste mete sono vicine anche alle principali spiagge della Puglia, quindi si possono visitare anche durante una classica vacanza estiva.

A spasso nella natura

Forse l’estate non è la stagione più adatta per chi desidera dedicarsi alle attività all’aria aperta in questa Regione, che ha un clima decisamente caldo. Però tutti gli altri mesi dell’anno sono ideali, per una visita al parco nazionale del Gargano, per una gita in bicicletta nell’alta Murgia, o anche semplicemente per visitare le bellezze della Regione. Ad esempio è oggi possibile noleggiare una vespa per fare un intero tour della Regione, verso le mete più note ed apprezzate dai turisti. Tra le cose assolutamente da vedere ci sono anche le rinomate grotte di Castellana, molto amate dai turisti di tutte le età. Per chi ama lo sport, particolarmente consigliata è la ciclo via dell’acquedotto pugliese, che collega la Campania a Santa Maria di Leuca; grazie al clima mite della Regione, questa lunga pista ciclabile di 500 chilometri (non ancora completamente percorribili) può essere percorsa anche in autunno o in inverno.

Come arrivare in Puglia

Per chi vive nel nord Europa la Puglia è decisamente lontana; oggi però con l’aereo in Europa si arriva ovunque dopo un viaggio di breve durata. In Puglia gli scali di una certa dimensione sono 3: Foggia, Bari e l’aeroporto del Salento a Brindisi. Si tratta di scali ben collegati anche agli altri aeroporti italiani, conviene però ricordare che una volta arrivati in Puglia sarà importante avere a disposizione un mezzo proprio, perché spostarsi con i mezzi pubblici non permette di godere appieno di tutte le bellezze della Regione.